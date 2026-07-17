İstanbul'da toplu taşımaya gelen zammın ardından taksimetre açılış ücreti ve kısa mesafe ücretlerinin ne kadar olduğu araştırılmaya başlandı. Peki, İstanbul'da taksimetre açılış ücreti ve kısa mesafe ücreti ne kadar oldu? İstanbul'da taksi ücreti ne kadar?

İSTANBUL'DA TAKSİMETRE AÇILIŞ ÜCRETİ NE KADAR OLDU?

Taksimetre açılış ücretinin 65,40 liradan 71,94 liraya yükseltildi.

İSTANBUL'DA TAKSİ ÜCRETİ NE KADAR OLDU?

Mesafe ücreti kilometre başına 43,56 liradan 47,92 liraya, zaman tarifesi ücretin saatte 544,45 liradan 598,90 liraya yükseltildi.

İSTANBUL'DA TAKSİLERDE KISA MESAFE ÜCRETİ NE KADAR OLDU?

Kısa mesafe ücreti ise 210 liradan 230 liraya yükseltildi.

TOPLU ULAŞIMA NE KADAR ZAM YAPILDI?

Yüzde 10 zam yapılmasını içeren "Toplu Ulaşım Ücret Tarifesi Düzenlemesi" başlıklı gündem maddesi oy çokluğuyla kabul edildi.