İstanbul'da 'tehdit altında nikah' iddiası! 38 yaşındaki erkek, 21 yaşındaki kadınla 'polis' eşliğinde evlendi: Gelinin babası hastaneye kaldırıldı

İstanbul Arnavutköy'de, yaklaşık 45 gün önce Gaziantep'ten 'getirildiği' öne sürülen kadının nikahında gerginlik yaşandı.

Kadının aile üyeleri, nikahın kıyılmasını engellemeye çalıştı.

Polis ekiplerinin eşliğinde çiftin resmi nikahları kıyıldı. Taraflar birbirlerinde şikayetçi olurken, fenalaşan baba hastaneye kaldırıldı.

Olay, sabah saatlerinde Arnavutköy Belediyesi Evlendirme Dairesi'nde yaşandı. İddiaya göre, 45 gün önce Gaziantep'ten Arnavutköy'e getirildiği öne sürülen B.K. (21) ile G.U. (38)'nun saat 10.00'da resmi nikahı kıyılacaktı.

Gelinin babası A.K. ile aile yakınları evlendirme dairesine gelerek nikahı engellemek istedi ve çifte tepki gösterdi.

ARAÇTAN YAKLAŞIK BİR SAAT İNEMEDİLER, ARACIN CAMLARI KIRILDI

Yaşanan gerginlik sırasında gelin ve damat yaklaşık bir saat araçtan inemedi. Aile üyelerinin araca yönelik saldırısında camlar kırılırken, ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Yapılan değerlendirmelerde resmi nikahın kıyılmasına engel herhangi bir hukuki durum bulunmadığının belirlenmesi üzerine çift, polis ekipleri eşliğinde evlendirme dairesine alınarak resmi nikahları kıyıldı.

Yaşanan arbede ve çiftin araçtan inemediği anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

NİKAH SALONU ÖNÜNDE SİNİR KRİZİ GEÇİREN BABA: "KIZIMI BANA GÖSTERMİYORLAR"

Nikahın ardından baba A.K fenalaşarak sinir krizi geçirdi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan A.K'nin tedavi altına alındığı öğrenildi.

Daha sonra taraflar karakola giderek karşılıklı olarak birbirlerinden şikayetçi oldu. Nikah salonu önünde açıklama yapan baba A.K, kızının yaklaşık 45 gündür alıkonulduğunu ve iradesi dışında tutulduğunu iddia ederek, "Kızımı bana göstermiyorlar. Madde veriyorlar, şuurunu kaybettirdiler. Zorla buraya getirdiler. Valiliğe, kaymakamlığa dilekçe verdik. Emniyet müdürünün de olaydan haberi var. Düzce'den, Kocaeli'nden, Gaziantep'ten insanları kandırdılar" şeklinde konuştu.

"İDDİALARIN HEPSİ İFTİRAYDI"

Karakol çıkışında açıklama yapan ve hakkında ortaya atılan iddiaları reddeden damat G.U. ise "Resmi nikahımızı yaptık. Adliyedeki süreç tamamlandı. Hakkımızdaki iddiaların hepsi iftiraydı. Tazminat davası açacağız. Ben bu işi para karşılığı yapmıyorum. Demirci dükkanım var. Aylık 100-150 bin lira kazancım var" dedi.