İstanbul'da tekel bayisine silahlı saldırı: İçerideki müşteri yaralandı!

Avcılar ilçesi Yeşilkent Mahallesi Ozanlar Caddesi'nde gece saat 23.00 sıralarında cadde üzerinde bulunan bir tekel bayisine içerisinde çalışanları olduğu sırada henüz kimliği belirlenemeyen bir şahıs tarafından bilinmeyen bir nedenle silahlı saldırı düzenlendi.

O sırada işletmede bulunan bir vatandaş ise yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HAYATİ TEHLİKESİ YOK

Saldırgan şahıs olay yerinden kaçarken vurulan vatandaş ise hastaneye kaldırıldı. Vatandaşın hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi.

Ekipler, kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlattı.