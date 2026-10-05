Cumhuriyet Gazetesi Logo
İstanbul'da tekel bayisine silahlı saldırı: İçerideki müşteri yaralandı!

İstanbul'da tekel bayisine silahlı saldırı: İçerideki müşteri yaralandı!

5.10.2026 11:03:00
Güncellenme:
İHA
Takip Et:
İstanbul'da tekel bayisine silahlı saldırı: İçerideki müşteri yaralandı!

İstanbul'un Avcılar ilçesinde tekel bayisine düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı. Şahıs olay yerinden kaçarken yaralanan vatandaş ise hastaneye kaldırıldı.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Avcılar ilçesi Yeşilkent Mahallesi Ozanlar Caddesi'nde gece saat 23.00 sıralarında cadde üzerinde bulunan bir tekel bayisine içerisinde çalışanları olduğu sırada henüz kimliği belirlenemeyen bir şahıs tarafından bilinmeyen bir nedenle silahlı saldırı düzenlendi.

O sırada işletmede bulunan bir vatandaş ise yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HAYATİ TEHLİKESİ YOK

Saldırgan şahıs olay yerinden kaçarken vurulan vatandaş ise hastaneye kaldırıldı. Vatandaşın hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi.

Ekipler, kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

İlgili Konular: #silahlı saldırı #Tekel bayisi

İlgili Haberler

Ümraniye'de Japon kültür festivaline tekbirli saldırı
Ümraniye'de Japon kültür festivaline tekbirli saldırı Ümraniye'de Japon kültürü, anime ve sanatını tanıtmak amacıyla düzenlenen Konohafest'e, bir grup tekbir getirerek saldırdı.
Çorum'da iş yerine tüfekli saldırı: Şüpheliler aranıyor
Çorum'da iş yerine tüfekli saldırı: Şüpheliler aranıyor Çorum'da bir iş yerine tüfekle 2 el ateş edildi. Olayda yaralanan olmazken, iş yerinde maddi hasar meydana geldi.
Reyhanlı saldırısı nedir? Reyhanlı saldırısı ne zaman oldu? Reyhanlı saldırısında kaç kişi öldü?
Reyhanlı saldırısı nedir? Reyhanlı saldırısı ne zaman oldu? Reyhanlı saldırısında kaç kişi öldü? Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), 2013 yılında Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 53 kişinin yaşamını yitirdiği bombalı saldırının faillerinden olduğu belirtilen Ömer el-Hatip'i düzenlediği operasyonla yakaladı. Peki, Reyhanlı saldırısı nedir? Reyhanlı saldırısı ne zaman oldu? Reyhanlı saldırısında kaç kişi öldü?