İstanbul'da tekstilin çöküş alarmı: 'Eskiden ayrıcalıktı, şimdi kimse tekstilciyim demek istemiyor'

Türkiye’nin önemli tekstil ve hazır giyim merkezlerinden İstanbul Merter’de durgunluk hâkim. Cumhuriyet TV’nin konuştuğu bölge esnafı, yüksek kira, işçilik ve üretim maliyetlerinin yanı sıra döviz kurunun uzun süredir baskılanmasının ihracatçıyı olumsuz etkilediğini söyledi.

Esnaf, geçmiş yıllara göre satışların ciddi biçimde gerilediğine dikkat çekti. Artan maliyetler nedeniyle ürün fiyatlarının yükseldiğini belirten bir işletmeci, “Eskiden 100 adet satıyorsak şimdi 50 adet satabiliyoruz” diye konuştu.

'ÜRETİM MISIR'A KAYIYOR'

Türkiye’de kira, enerji, işçilik ve vergi giderlerinin yüksek olduğunu söyleyen tekstilciler, büyük firmaların daha ucuz işgücü nedeniyle üretimlerini Mısır’a taşıdığını belirtti. Esnaf, asgari ücretin artık kirayı karşılamakta bile yetersiz kaldığını, işletmelerin personel giderlerini ödemekte zorlandığını ifade etti.

Sektör temsilcileri, döviz kurunun maliyet artışlarının gerisinde kalmasının ihracatçıyı olumsuz etkilediğini söyledi. Bir esnaf, “Dövizin sürekli aynı yerde kalması, baskılanması ihracatçıya yaramıyor” ifadelerini kullandı.

'ÇİN İLE REKABET İMKÂNSIZ'

Merter esnafı, Çin’le rekabetin giderek zorlaştığını vurguladı. Türkiye’den 10 dolara gönderilen bir kargonun Çin’den yaklaşık 3 dolara gönderilebildiğini belirten tekstilciler, Çin’de 300 liraya üretilen bir elbisenin Türkiye’de 500-600 liraya mal olduğunu anlattı. Bu maliyet farkı nedeniyle yabancı alıcıların Çin, Bangladeş ve Mısır’a yöneldiğini söyleyen esnaf, Türk üreticinin kalite avantajına rağmen fiyat tutturamadığını belirtti.

ESNAF KEPENK KAPATIYOR

Yüksek maliyetler nedeniyle kepenk kapatan işletmelerin bulunduğunu anlatan esnaf, sektörden çıkanların farklı işlere yöneldiğini söyledi. Bir tekstilci, “Eskiden tekstilciyim demek bir ayrıcalıktı. Şimdi kimse tekstilciyim demek istemiyor. Herkes başka işlere yöneliyor. Esnaf kirayı ve işçilik ücretlerini ödemekte zorlanıyor” dedi.

Esnaf, sektörün yeniden canlanması için KDV ve vergi yükünün azaltılmasını, üreticiye enerji ve istihdam desteği verilmesini ve ihracatçının korunmasını istedi. “Devletin bu konuya el atması lazım” diyen tekstilciler, önlem alınmaması halinde üretimin daha fazla yurt dışına kayacağı uyarısında bulundu.