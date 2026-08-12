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İstanbul'da TIR dere yatağına düştü: Yaralı var

İstanbul'da TIR dere yatağına düştü: Yaralı var

12.08.2026 08:47:00
Güncellenme:
DHA
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İstanbul'da TIR dere yatağına düştü: Yaralı var

Esenler’de kumaş yüklü TIR, bariyerlere çarparak dere yatağına düştü. Kaza sonucu yaralanan TIR şoförü hastaneye kaldırıldı.

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Dumlupınar Caddesi'nde saat 05.30 sıralarında bir kaza meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Merter istikametine ilerleyen ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 16 BAY 717 plakalı TIR, henüz bilinmeyen nedenle kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı, ardından dere yatağına düştü. Yoldan geçenler durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaralanan TIR şoförünü araçtan çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralı şoför, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri ikinci bir kaza yaşanmaması için yolu trafiğe kapattı. Bu sırada olay yerine gelen firmaya ait kamyonlara, kaza yapan TIR’da yüklü kumaşlar taşındı.

Kaza sonrası dereye düşen TIR’ı, bulunduğu yerden çıkarmak için çalışma başlatıldı. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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