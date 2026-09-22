İstanbul’da TIR’ın yakıt tankında 224 kilo sıvı metamfetamin ele geçirildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ‘Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti’ suçunun önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında, 21 Eylül’de bir TIR ve bağlı olduğu dorsede uyuşturucu sevkiyatı yapılacağını belirledi.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, Kuzey Marmara Otoyolu’nda seyir halindeki TIR’ı durdurdu.

2 GÖZALTI

TIR’da narkotik köpeğinin de yardımıyla yapılan aramalarda, yakıt tankına depolanmış 224 kilogram sıvı metamfetamin ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 2 şüphelinin, ‘Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti’ suçundan bugün adliyeye sevk edileceği öğrenildi.