İstanbul'da ulaşıma ne kadar zam yapıldı? Marmaray, metro, otobüs ve vapur ücretleri ne kadar oldu?

İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde kaç zam yapıldığı merak ediliyor. Gelen zamların ardından öğrenci ve tam bilet ücretleri, Marmaray ve vapur seferlerinin ücretlerinin ne kadar olduğu yurttaşlar tarafından araştırılıyor. Peki, İstanbul'da toplu ulaşıma zam mı yapıldı? İstanbul'da ulaşıma ne kadar zam yapıldı? İşte ayrıntılar...

İSTANBUL'DA ULAŞIMA ZAM MI YAPILDI?

İBB Meclisi temmuz ayı toplantılarının üçüncü oturumunda kentteki otobüs, metro, metrobüs, minibüs ve vapur gibi toplu ulaşım araçları ile taksi ve okul servislerine yüzde 10 zam yapılmasını içeren "Toplu Ulaşım Ücret Tarifesi Düzenlemesi" başlıklı gündem maddesi görüşüldü.

Yüzde 10 zam yapılmasını içeren "Toplu Ulaşım Ücret Tarifesi Düzenlemesi" başlıklı gündem maddesi oy çokluğuyla kabul edildi.

İSTANBUL'DA TOPLU ULAŞIM ÜCRETİ NE KADAR OLDU?

Elektronik tam bilet 42 liradan 46,20 liraya, öğrenci bileti 20,50 liradan 22,55 liraya çıkarıldı.

İSTANBUL'DA AYLIK ABONMAN ÜCRETİ NE KADAR OLDU?

"Mavi Kart" aylık abonman ücreti 3 bin 298 liradan 3 bin 628 liraya, öğrenci aylık abonman ücreti 593 liradan 653 liraya çıkarıldı.

İSTANBUL'DA MARMARAY NE KADAR OLDU?

Marmaray'da 1-3 istasyon arası yolculuk ücreti 34 liradan 37,40 liraya, 36-43 istasyon arası yolculuk ücreti ise 74,70 liradan 82,17 liraya yükseltildi.

İSTANBUL'DA VAPUR ÜCRETİ NE KADAR OLDU?

Deniz yolu taşımacılığında Üsküdar-Eminönü seferinin ücreti 53,20 liradan 58,52 liraya, Kadıköy-Eminönü ile Kadıköy-Beşiktaş seferlerinin ücreti 59,28 liradan 65,21 liraya, Bostancı-Adalar sefer ücreti 156,26 liradan 171,89 liraya çıkarıldı.

İSTANBUL'DA MİNİBÜS ÜCRETLERİ NE KADAR OLDU?

Minibüslerde "indi-bindi" diye tarif edilen kısa mesafe ücreti 4 kilometreye kadar olan mesafede 39 liradan 43 liraya, 4 ila 7 kilometre arasında 41 liradan 45 liraya, 7 ila 11 kilometre arasında 42 liradan 46 liraya, 11 ila 15 kilometre arasında 43 liradan 47 liraya, 15 ila 20 kilometre arasında 47 liradan 52 liraya, öğrenci ücreti ise 25 liradan 28 liraya yükseltildi.