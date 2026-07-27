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İstanbul'da trafikte dehşet anları: 4 kişiyi bıçakladı, polis havaya ateş açtı!

İstanbul'da trafikte dehşet anları: 4 kişiyi bıçakladı, polis havaya ateş açtı!

27.07.2026 12:09:00
Güncellenme:
DHA
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İstanbul'da trafikte dehşet anları: 4 kişiyi bıçakladı, polis havaya ateş açtı!

İstanbul'un Kağıthane ilçesinde trafikte yol verme nedeniyle çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Dört kişinin yaralandığı olayda polis tarafları ayırmak için havaya ateş açarken, 3 şüpheli gözaltına alındı, bıçağı kullandığı öne sürülen şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
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Kağıthane'de iki grup arasında trafikte yol verme nedeniyle başlayan tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda biri ağır olmak üzere 4 kişi yaralanırken, polis ekipleri kavgayı sonlandırmak için havaya ateş açtı.

4 KİŞİ YARALANDI

Olay, dün saat 20.00 sıralarında Merkez Mahallesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre, trafikte yol verme nedeniyle başlayan tartışma büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada Mert B. sırtından ağır yaralanırken, Enes Furkan Y. bacağından, Bora S. baldırından ve Atakan K. ise kalçasından yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri tarafları ayırabilmek için havaya ateş açarak müdahalede bulundu.

Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

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3 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili başlattıkları çalışma kapsamında şüphelilerin 34 PFM 90 plakalı otomobille olay yerine geldiklerini belirledi.

Ekipler, Beyoğlu Hacıahmet Mahallesi'nde düzenledikleri operasyonda olaya karıştıkları belirlenen Eyüp Ö. (65), Senem Ö. (61) ve Haydar Ö.'yü (35) gözaltına aldı.

ŞÜPHELİLERİN ÇOK SAYIDA SUÇ KAYDI BULUNUYOR

Polis incelemesinde gözaltına alınan şüphelilerden Eyüp Ö.'nün "kasten yaralama" ve "açıktan hırsızlık" suçlarından 22, Senem Ö.'nün "yankesicilik" ve "hırsızlık" suçlarından 19, Haydar Ö.'nün ise "hırsızlık", "kasten yaralama" ve "uyuşturucu madde kullanmak" suçlarından 26 suç kaydı bulunduğu öğrenildi.

Öte yandan olayda sırtından ağır yaralanan Mert B.'nin de "uyuşturucu madde ticareti", "uyuşturucu madde kullanmak" ve "taksirle yaralama" suçlarından üç kaydı olduğu bildirildi.

BIÇAKLI SALDIRGAN ARANIYOR

Polis, olayda bıçağı kullanan kişinin otomobil sürücüsü Eyüp Ö. (21) olduğunu belirledi.

Şüpheli Eyüp Ö.'nün "yankesicilik", "açıktan hırsızlık", "uyuşturucu madde kullanmak", "iş yerinden hırsızlık" ve "Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet" başta olmak üzere 19 suç kaydı bulunduğu öğrenildi.

Polis ekiplerinin firari şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.

İlgili Konular: #Trafik #bıçaklı kavga #Kağıthane

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