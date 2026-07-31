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İstanbul'da TÜGVA seferberliği... Etkinlikten saatler önce yollar trafiğe kapatılacak

İstanbul'da TÜGVA seferberliği... Etkinlikten saatler önce yollar trafiğe kapatılacak

31.07.2026 09:01:00
Güncellenme:
AA
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İstanbul'da TÜGVA seferberliği... Etkinlikten saatler önce yollar trafiğe kapatılacak

TÜGVA'nın 81 ilde düzenlediği yaz okullarının finali, bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilecek. Saat 17.00'da yapılacağı duyurulan etkinlik için, İstanbul'da saat 12.00 itibariyle bazı yollar trafiğe kapatılacak.

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Türkiye Gençlik Vakfı'nın (TÜGVA) "TÜGVA Yaz Okulları Finali'26", bugün Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta düzenlenecek.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, saat 17.00'da gerçekleştirilecek etkinlik için yol kapatma işlemlerinin saat 12.00'da başlayacağını duyurdu.

Etkinlik tamamen sona erene kadar söz konusu yolların kapalı kalacağı belirtildi. Programa AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılacak.

TRAFİĞE KAPATILACAK YOLLAR VE ALTERNATİ GÜZERGAHLAR

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce etkinlik nedeniyle kapanacak yollar ve alternatif güzergahlar belirlendi.

Bu kapsamda, saat 12.00'den etkinlik bitimine kadar, Maslak Büyükdere Caddesi TEM Kuzey Yan Yol katılımı, TEM Kuzey Yan Yol Seyrantepe Etfal Hastanesi varyant ayrımlarından itibaren Rams Park Stadyumu istikameti, TEM Kuzey Yan Yol Seyrantepe İSPARK varyantı kuzeyden güneye dönüşler, Metin Oktay Caddesi'nin her iki istikameti ile Seyrantepe Etfal Hastanesi TEM Kuzey Yan Yol katılımı trafiğe kapatılacak.

Sürücüler alternatif olarak TEM Kuzey Yol, Büyükdere Caddesi, Azerbaycan Caddesi, Kemerburgaz Caddesi, Cendere Caddesi, Selçuklu Caddesi, Anadolu Caddesi ve Gün Işığı Sokak'ı kullanabilecek.

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