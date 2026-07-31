İstanbul'da tutuklu CHP'li belediye başkanı sayısı 16'ya yükseldi

Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın tutuklanmasıyla birlikte İstanbul'da tutuklanan CHP'li belediye başkanı sayısı 16'ya yükseldi.

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile birlikte 26 ilçe belediyesini kazanan CHP'de, Ocak 2025'ten bu yana yürütülen soruşturmalar kapsamında çok sayıda belediye başkanı hakkında işlem yapıldı.

Son olarak Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın tutuklanmasıyla birlikte İstanbul'daki 27 CHP'li belediyenin 16 belediye başkanı tutuklanmış oldu. Bu isimlerden 14'ünün tutukluluğu devam ederken, tahliye edilen iki belediye başkanı ise henüz görevlerine iade edilmedi.

Tutuklanan belediye başkanları şöyle:

İstanbul Büyükşehir Belediyesi - Ekrem İmamoğlu - 23 Mart 2025’te tutuklandı - Hala tutuklu

Adalar Belediyesi - Ali Ercan Akpolat - 23 Haziran 2026’da tutuklandı - Hala tutuklu

Ataşehir Belediyesi - Onursal Adıgüzel - 22 Nisan 2026’da tutuklandı - Hala tutuklu

Avcılar Belediyesi - Utku Caner Çaykara - 4 Haziran 2025’te tutuklandı - Hala tutuklu

Bayrampaşa Belediyesi - Hasan Mutlu - 16 Eylül 2025’te tutuklandı - Hala tutuklu

Beşiktaş Belediyesi - Rıza Akpolat - 17 Ocak 2025’te tutuklandı - Hala tutuklu

Beykoz Belediyesi - Alaattin Köseler - 3 Mart 2025’te tutuklandı - Hala tutuklu

Beylikdüzü Belediyesi - Mehmet Murat Çalık - 23 Mart 2025’te tutuklandı - Hala tutuklu

Büyükçekmece Belediyesi - Hasan Akgün - 16 Eylül 2025’te tutuklandı - Hala tutuklu

Gaziosmanpaşa Belediyesi - Hakan Bahçetepe - 4 Haziran 2025’te tutuklandı - Hala tutuklu

Silivri Belediyesi - Bora Balcıoğlu - 16 Haziran 2026’da tutuklandı - Hala tutuklu

Şile Belediyesi - Özgür Kabadayı - 14 Temmuz 2025’te tutuklandı - Hala tutuklu

Şişli Belediyesi - Resul Emrah Şahan - 23 Mart 2025’te tutuklandı - Hala tutuklu

Üsküdar Belediyesi - Sinem Dedetaş - 31 Temmuz’da tutuklandı

Esenyurt Belediyesi - Ahmet Özer - 30 Ekim 2024’te ve 21 Ocak 2025’te iki ayrı dosyadan tutuklandı - 8 ay önce iki dosyadan da tahliye oldu. Görevine hala iade edilmedi.

Beyoğlu Belediyesi - İnan Güney - 19 Ağustos 2025’te tutuklandı - 1 ay önce tahliye oldu. Görevine hala iade edilmedi.