İstanbul’da tutuklu CHP’li belediye başkanı sayısı 16’ya yükseldi: Seçilmişler tutsak

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve farklı dosyalar üzerinden sürdürülen soruşturmalar kapsamında CHP’li belediyelere yönelik operasyonlar, son olarak Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş’ın tutuklanmasıyla yeni bir aşamaya ulaştı. Böylece 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde CHP’nin kazandığı İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile 26 ilçe belediyesinden 16’sının belediye başkanı tutuklanmış oldu. Tutuklu CHP’li belediye başkanı sayısı, görevini sürdüren belediye başkanı sayısını geçti. İstanbul’da halen görevine devam eden CHP’li belediye başkanı sayısı 11’e geriledi.

Tutuklanan belediye başkanlarından, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı, Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat, Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu ve son olarak Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş’ın tutukluluğu devam ediyor.

GÖREV İADESİ YAPILMADI

CHP’li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer ise 30 Ekim 2024 ve 21 Ocak 2025 tarihlerinde iki ayrı soruşturma kapsamında tutuklandı. Yaklaşık sekiz ay önce her iki dosyadan da tahliye edilen Özer, halen görevine iade edilmedi. Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney de 19 Ağustos 2025’te tutuklandı, yaklaşık bir ay önce tahliye edildi ancak o da belediye başkanlığı görevine dönemedi.

Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş’ın tutuklanmasıyla birlikte, CHP’li belediyelere yönelik soruşturmalar kapsamında tutuklanan kadın belediye başkanı sayısı üçe yükseldi. Dedetaş’ın yanı sıra Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin ile İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet de tutuklanan kadın belediye başkanları arasında yer alıyor.

DEDETAŞ GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

Üsküdar Belesiyesi’ne düzenlenen operasyonda gözltına alınan altı kişiden Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş’ın da aralarında bulunduğu dört kişi önceki gün tutuklandı. İki kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İçişleri Bakanlığı da dün Sinem Dedetaş geçici tedbir olarak görevden uzaklaştırıldığını açıkladı. Konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, hakkında ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurma, rüşvet ve irtikap’ suçları nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul Anadolu 4. Sulh Ceza Hâkimliği’nin 31.07.2026 tarih ve 2026/994 sorgu numaralı kararıyla tutuklanması üzerine, anayasanın 127’nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 47’nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı’nca görevden uzaklaştırılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

Öte yandan Dedetaş’ın cezaevi sevk sürecinde kriz yaşandı. Avukatlarına sırasıyla Silivri ve Bakırköy bilgisi verilirken Bakırköy’e giden avukatlar Dedetaş’ın Tekirdağ Karatepe Kadın Kapalı Cezaevi’ne gönderildiğini öğrendi.

‘SEÇME HAKKINA SALDIRI’

Tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Dedetaş’ın yanında olduklarını vurgulayan İmamoğlu şu ifadeleri kullandı: “Siyaseti yargı kollarına devreden Saray rejimi bu kez de Sinem Dedetaş’ı hedef aldı ve tutukladı. Seçilmiş belediye başkanlarını peş peşe adliye koridorlarına taşıyan, gözaltı görüntülerini servis eden bu tablo anayasal düzene ve milletin seçme hakkına saldırıdır. Sinem başkanımızın yanındayız.