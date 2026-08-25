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İstanbul'da ucuz daire ilanıyla kapora tuzağı: 13 şüpheli yakalandı

İstanbul'da ucuz daire ilanıyla kapora tuzağı: 13 şüpheli yakalandı

25.08.2026 09:50:00
Güncellenme:
AA
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İstanbul'da ucuz daire ilanıyla kapora tuzağı: 13 şüpheli yakalandı

İstanbul’da internet sitelerine uygun fiyatlı daire ilanları vererek yurttaşlardan kapora aldıkları ve çok sayıda kişiyi dolandırdıkları belirlenen 13 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon İstanbul merkezli Sinop ve Giresun’da eş zamanlı olarak gerçekleştirildi.
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve İstihbarat şubeleri, “nitelikli dolandırıcılık” suçuna yönelik çalışma başlattı.

Ekiplerin incelemesinde, başta Esenyurt olmak üzere çeşitli ilçelerde internet sitelerine uygun fiyatlı daire satışı ilanları verildiği ve ilan sahipleriyle iletişime geçen kişilerden kapora talep edildiği belirlendi.

UCUZ DAİRE VAADİYLE KAPORA ALDILAR

Şüphelilerin, satışa sunduklarını iddia ettikleri daireler için vatandaşlardan kapora aldığı ve bu yöntemle çok sayıda kişiyi mağdur ettiği tespit edildi.

3 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Polis ekipleri, İstanbul merkezli Sinop ve Giresun’da eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonlarda 13 şüpheli gözaltına alındı.

ŞÜPHELİLER EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ

 

Gözaltına alınan şüpheliler, işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü. Soruşturma sürüyor.

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