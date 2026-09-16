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İstanbul'da yağış başladı, trafik kilitlendi: Yoğunluk yüzde 83'e çıktı

İstanbul'da yağış başladı, trafik kilitlendi: Yoğunluk yüzde 83'e çıktı

16.09.2026 09:12:00
Güncellenme:
AA DHA
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İstanbul'da yağış başladı, trafik kilitlendi: Yoğunluk yüzde 83'e çıktı

İstanbul’da havaların soğumasıyla sabah saatlerinde yağmur, yurttaşları hazırlıksız yakaladı. İstanbul'da haftanın üçüncü iş gününde sabah saatlerinde bazı bölgelerde trafik yoğunluğu yaşanırken, Anadolu Yakası'nda yoğunluk yüzde 83'e ulaştı.
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) uyarılarının ardından İstanbul’da sabah saatlerinde yağış etkili oldu. 

Kent genelinde sabah saatlerinde başlayan hafif yağmurun da etkisiyle ana arter, cadde ve bağlantı yollarında araç yoğunluğu arttı.

Özellikle Anadolu Yakası'nda bazı güzergahlarda trafik yer yer durma noktasına gelirken, sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Bu yakada, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün trafiği Fikirtepe'ye, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün trafiği Ümraniye'ye, Avrasya Tüneli'nin trafiği ise Yenisahra'ya kadar uzanıyor.

D-100 kara yolunda Edirne istikametinde Kartal ile Kadıköy arasında bazı bölgelerde trafik durma noktasına geliyor. Ankara istikametinde ise Göztepe, Ataşehir ve Maltepe bölgelerinde yoğunluk gözleniyor.

TEM Otoyolu'nda Edirne istikametinde Sancaktepe ve Ataşehir arasında, Ankara istikametinde ise Ataşehir ve Sancaktepe ile Sultanbeyli arasındaki bölgede araçlar ağır seyrediyor.

Şile Otoyolu'nda ise Ümraniye ve Çekmeköy'ün bazı bölgelerinde her iki istikamette yoğunluk oluşuyor.

Avrupa Yakası'nda ise TEM Otoyolu'nda Ankara istikametinde Esenyurt, Avcılar, Gaziosmanpaşa ve Kağıthane'de yoğunluk gözleniyor.

D-100 kara yolunda Ankara istikametinde Şişli, Fatih, Zeytinburnu, Bakırköy, Avcılar, Beylikdüzü mevkilerinde, Edirne istikametinde ise Bahçelievler mevkiinde trafik yoğunluğu yaşanıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Cep Trafik Haritası'na göre trafik yoğunluğu Anadolu Yakası'nda yüzde 83'e kadar çıktı. Avrupa Yakası'nda yüzde 63 olan trafik yoğunluğu kent genelinde yüzde 71 olarak ölçüldü.

İlgili Konular: #İstanbul #Trafik #yağış

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