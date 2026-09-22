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İstanbul’da yağmur yağacak mı? İstanbul'a ne zaman yağmur yağacak?

İstanbul’da yağmur yağacak mı? İstanbul'a ne zaman yağmur yağacak?

22.09.2026 09:07:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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İstanbul’da yağmur yağacak mı? İstanbul'a ne zaman yağmur yağacak?

İstanbul’da yağmur yağacak mı, yağışlar ne zaman başlayacak? Kentte hava durumu tahminlerini takip eden yurttaşlar, yağmurun hangi günlerde etkili olacağını merak ediyor.
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İstanbul’da hava durumuna ilişkin gelişmeler, yağış bekleyen yurttaşların gündeminde yer alıyor. Yağmur ihtimali ve sağanak yağışın etkili olabileceği günler araştırılırken, güncel hava tahminleri yakından takip ediliyor. Peki, İstanbul’a ne zaman yağmur yağacak, yağışlar hangi günlerde görülecek? İşte İstanbul’un güncel hava durumu tahmini.

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İSTANBUL’DA YAĞMUR YAĞACAK MI?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Marmara Bölgesi için kuvvetli yağış uyarısı yaptı.

MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada, son değerlendirmelere göre Marmara Bölgesi'nde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, yarın sabah saatlerinden itibaren bölgenin batısından başlamak üzere Edirne'nin güneyi (Keşan, Enez, İpsala çevreleri), Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova’da kuvvetli (21-60 kg/m2/12 saat) etkili olmasının beklendiği bildirildi.

Yağışlı sistemin yarın akşam saatlerinden sonra bölgenin batısını (Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ), çarşamba akşam saatlerinden sonra ise bölgenin doğusunu (İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova) terk edeceğinin tahmin edildiği kaydedildi.

Kuvvetli yağışla birlikte sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

İstanbul’da 22 Eylül Salı günü sıcaklık 19°C, 23°C parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacağı tahmin ediliyor.

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