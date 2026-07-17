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İstanbul'da 'yapay zeka' destekli uyuşturucu operasyonu: 110 kişi gözaltına alındı

İstanbul'da 'yapay zeka' destekli uyuşturucu operasyonu: 110 kişi gözaltına alındı

17.07.2026 09:36:00
Güncellenme:
İHA
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İstanbul'da 'yapay zeka' destekli uyuşturucu operasyonu: 110 kişi gözaltına alındı

İstanbul’da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 110 şüpheli gözaltına alındı. Açık Kaynak İstihbaratı Analiz Sistemi (AVCI) üzerinden yapılan incelemelerde uyuşturucu ticaretine yönelik çok sayıda paylaşım tespit edilirken, 65 Telegram grup ve kanalına erişim engeli getirildi.
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde ve Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığının desteğiyle yürütülen çalışmalar doğrultusunda büyük çaplı operasyon başlatıldı.

Telegram isimli sosyal medya platformu üzerinden "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçunu işlediği değerlendirilen şahıslara yönelik il genelinde yürütülen çalışmalar kapsamında, yapay zeka uygulaması AVCI üzerinden yapılan incelemeler neticesinde, uyuşturucu ticaretine yönelik çok sayıda paylaşım tespit edildi.

TELEGRAM GRUPLARINA ENGELLEME

Yürütülen soruşturma çerçevesinde bu sabah çok sayıda adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda 110 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilere ait ev ve işyerlerinde uyuşturucuya duyarlı hassas burunlu dedektör köpekle yapılan aramalarda ise muhtelif miktarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, soruşturma kapsamında tespit edilen 65 Telegram grup ve kanalına ilişkin erişimin engellenmesine ve kapatılmasına karar verildi.

Alınan karar doğrultusunda söz konusu grup ve kanalların eş zamanlı olarak erişime kapatıldığı duyuruldu.

Operasyonda yakalanan şüpheliler sorgulanmak üzere İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü. Zanlılar hakkındaki işlemlere devam edildiği öğrenildi.

İlgili Konular: #uyuşturucu #Telegram

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