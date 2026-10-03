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İstanbul'da yarın bu yollar trafiğe kapanacak

İstanbul'da yarın bu yollar trafiğe kapanacak

3.10.2026 17:38:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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İstanbul'da yarın bu yollar trafiğe kapanacak

İstanbul’da 4 Ekim Pazar günü düzenlenecek “İstanbul’u Koşuyorum Avrupa Etabı” nedeniyle Fatih’te bazı yollar araç trafiğine kapatılacak. Saat 06.00’da başlayacak kısıtlamalar, etkinlik sona erene kadar devam edecek.
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, koşu etkinliği nedeniyle trafiğe kapatılacak yolları ve sürücülerin kullanabileceği alternatif güzergâhları duyurdu.

FATİH’TE HANGİ YOLLAR KAPALI OLACAK?

Etkinlik kapsamında 4 Ekim Pazar günü saat 06.00’dan program bitimine kadar araç geçişine kapatılacak yollar şöyle:

  • Kennedy Caddesi’nin Samatya Varyant ile Sirkeci Meydanı arasındaki bölümü
  • Langa Bostanları Sokak
  • Namık Kemal Caddesi
  • Avrasya Tüneli’nin Avrupa Yakası çıkışlarındaki Aksaray ayrımları
  • Avrasya Tüneli’nin Anadolu Yakası istikametindeki acil ve son çıkışı

ALTERNATİF GÜZERGÂHLAR AÇIKLANDI

Trafik kısıtlamalarından etkilenecek sürücüler, ulaşım için şu güzergâhları tercih edebilecek:

  • Avrasya Tüneli transit yolu
  • Vatan Caddesi
  • Millet Caddesi
  • Onuncu Yıl Caddesi
  • Reşadiye Caddesi
  • Ankara Caddesi
  • Kadırga Limanı Caddesi

Sürücülerin, etkinlik günü yola çıkmadan önce kapalı yolları ve alternatif güzergâhları dikkate alması gerekiyor.

İlgili Konular: #İstanbul #Trafik