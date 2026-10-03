İstanbul'da yarın bu yollar trafiğe kapanacak

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, koşu etkinliği nedeniyle trafiğe kapatılacak yolları ve sürücülerin kullanabileceği alternatif güzergâhları duyurdu.
FATİH’TE HANGİ YOLLAR KAPALI OLACAK?
Etkinlik kapsamında 4 Ekim Pazar günü saat 06.00’dan program bitimine kadar araç geçişine kapatılacak yollar şöyle:
- Kennedy Caddesi’nin Samatya Varyant ile Sirkeci Meydanı arasındaki bölümü
- Langa Bostanları Sokak
- Namık Kemal Caddesi
- Avrasya Tüneli’nin Avrupa Yakası çıkışlarındaki Aksaray ayrımları
- Avrasya Tüneli’nin Anadolu Yakası istikametindeki acil ve son çıkışı
ALTERNATİF GÜZERGÂHLAR AÇIKLANDI
Trafik kısıtlamalarından etkilenecek sürücüler, ulaşım için şu güzergâhları tercih edebilecek:
- Avrasya Tüneli transit yolu
- Vatan Caddesi
- Millet Caddesi
- Onuncu Yıl Caddesi
- Reşadiye Caddesi
- Ankara Caddesi
- Kadırga Limanı Caddesi
Sürücülerin, etkinlik günü yola çıkmadan önce kapalı yolları ve alternatif güzergâhları dikkate alması gerekiyor.