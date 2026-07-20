İstanbul'da yasa dışı bahis operasyonu: Binlerce hesaba bloke, 19 adrese baskın!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 'Yasa dışı bahis' suçuna yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında yapay zeka destekli 'AVCI' programı ile sahadan elde edilen verileri birlikte değerlendirdi. ,
Yapılan analizler sonucunda yasa dışı bahis faaliyetlerinde kullanıldığı tespit edilen, 32 farklı bankada çeşitli kişiler adına açılmış toplam 6 bin 314 banka hesabı belirlendi.
19 ADRESE OPERASYON DÜZENLENDİ
Soruşturma kapsamında, söz konusu hesaplar üzerinden gerçekleştirilebilecek para transferlerinin engellenmesi amacıyla bugün hesaplara eş zamanlı olarak bloke uygulandı. Öte yandan, yasa dışı bahis faaliyetlerinde kullanıldığı değerlendirilen 'dış finans evi' olarak tabir edilen 19 adrese operasyon düzenlenirken, 16 şüphelinin yakalanarak gözaltına alındığı öğrenildi. Soruşturmaya yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.