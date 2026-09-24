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İstanbul'da yol kenarında erkek cesedi bulundu: Kimliği belirlendi

İstanbul'da yol kenarında erkek cesedi bulundu: Kimliği belirlendi

24.09.2026 20:15:00
Güncellenme:
AA
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İstanbul'da yol kenarında erkek cesedi bulundu: Kimliği belirlendi

İstanbul Kartal'da D-100 kara yolunun kenarında yeşil alanda erkek cesedi bulundu. Şehmus Ç'ye ait olduğu tespit edilen ceset, incelemelerin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
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Soğanlık Yenimahalle'de D-100 kara yolunun kenarındaki yeşil alanda bir kişinin hareketsiz yattığını görenler, durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde yerde yatan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Şehmus Ç'ye ait olduğu tespit edilen ceset, incelemelerin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Öte yandan, olay yerine gelen Şehmus Ç'nin yakınlarının sinir krizi geçirdiği görüldü.

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