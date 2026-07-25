İstanbul'da yolcu otobüsü kaza yaptı: 2'si ağır 30 yaralı!

İstanbul'da sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, Eyüpsultan'da seyir halindeki yolcu otobüsü sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce bir otomobile ardından trafik yönlendirme levhasına çarptı. Kazada 30 kişi yaralandı.

OTOBÜS ÖNCE OTOMOBİLE, SONRA LEVHAYA ÇARPTI

Kaza, saat 07.45 sıralarında Eyüpsultan Bahariye mevkisinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Mercedes marka yolcu otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce otomobile çarptı. Kontrolden çıkmaya devam eden otobüs daha sonra trafik yönlendirme levhasına çarparak durabildi.

30 KİŞİ YARALANDI

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık, itfaiye ve UMKE ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 30 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu bildirildi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Polis ekipleri kaza yerinde güvenlik önlemi alırken, kazanın nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

İSTANBUL İL SAĞLIK MÜDÜRÜ'NDEN AÇIKLAMA

İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Eyüpsultan ilçemizde meydana gelen şehirler arası yolcu otobüsü kazasında yaralanan 30 vatandaşımız, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastanelerimize sevk edilmiştir. Yaralılarımızın tedavi süreçleri hastanelerimizde titizlikle sürdürülmektedir. 2 hastamızın genel durumu ciddiyetini korumaktadır. Olayın ardından sağlık ekiplerimiz tüm imkanlarıyla hızla bölgeye intikal etmiş olup, süreç yakından takip edilmektedir. Yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz" ifadelerini kullandı.