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İstanbul'da yollar kilitlendi: Yoğunluk yüzde 89'a ulaştı

İstanbul'da yollar kilitlendi: Yoğunluk yüzde 89'a ulaştı

29.09.2026 10:30:00
Güncellenme:
AA
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İstanbul'da yollar kilitlendi: Yoğunluk yüzde 89'a ulaştı

İstanbul'un ana arterleri sabah saatlerinde kilitlendi. Anadolu Yakası'nda trafik yoğunluğu yüzde 89'a çıkarken, D-100 ve TEM otoyollarında kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Toplu taşımada da yoğunluk yaşandı.

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İstanbul'da, sabah saatlerinde yağışlı havanın da etkisiyle bazı bölgelerde trafik yoğunluğu oluştu.

Anadolu Yakası'nda, D-100 kara yolunda Tuzla'da başlayan yoğunluk Avrasya Tüneli girişine kadar ulaşıyor. TEM Otoyolu'nda Sultanbeyli'de yoğunlaşan trafik, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne kadar devam ediyor.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü istikametindeki yoğunluk, Ataşehir'de başlayıp köprü girişine kadar uzanıyor. Şile Otoyolu'nda ise Altunizade'den Ümraniye'ye kadar araçlar ağır seyrediyor.

Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolunda Avcılar, Saadetdere, Bakırköy, Zeytinburnu, Merter, Cevizlibağ, Haliç Köprüsü, Halıcıoğlu ve Edirnekapı çevresinde trafik yoğunluğu yaşanıyor. Kara yolunun 15 Temmuz Şehirler Köprüsü istikametinde araçlar ağır ilerliyor.

TEM Otoyolu Ispartakule, Esenyurt, Bahçeşehir, Saadetdere ve Beylikdüzü mevkilerinde yoğunluk nedeniyle araçlar yavaş seyrediyor.

TOPLU TAŞIMADA DA YOĞUNLUK

Öte yandan tramvay, metro, otobüs ve metrobüs duraklarında yolcu yoğunluğu yaşanıyor.

Zincirlikuyu, Cevizlibağ, Uzunçayır ve Altunizade gibi aktarma merkezlerine gelen yurttaşlar araçlara binmek için sıra bekliyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cep Trafik Haritası verilerine göre, kent genelindeki trafik yoğunluğu sabah saatlerinde yüzde 74'e kadar çıktı.

Yoğunluk, Anadolu Yakası'nda yüzde 89, Avrupa Yakası'nda ise yüzde 63 olarak ölçüldü.

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