Cumhuriyet Gazetesi Logo
İstanbul'da 'yüksek dalga' alarmı: 3 ilçede denize girmek yasaklandı!

İstanbul'da 'yüksek dalga' alarmı: 3 ilçede denize girmek yasaklandı!

24.07.2026 13:49:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
İstanbul'da 'yüksek dalga' alarmı: 3 ilçede denize girmek yasaklandı!

İstanbul’da olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle Şile, Eyüpsultan ve Arnavutköy’de denize girişler yasaklandı. Şile’de yasak iki gün sürecek, Eyüpsultan ve Arnavutköy’de ise bugün uygulanacak.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

İstanbul’un Karadeniz kıyısındaki Şile, Eyüpsultan ve Arnavutköy ilçelerinde, şiddetli rüzgâr ve yüksek dalga boyu nedeniyle denize girme yasağı getirildi. Kaymakamlıklardan yapılan açıklamalarda, yurttaşların güvenliği için sahillere girişlerin geçici olarak durdurulduğu bildirildi.

ŞİLE’DE YASAK 2 GÜN SÜRECEK

Şile Kaymakamlığı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verileri doğrultusunda dalga boyunun yüksek olacağının değerlendirildiğini belirtti.

Açıklamada, bugün ve yarın ilçe genelinde denize girişlerin yasaklandığı duyuruldu.

EYÜPSULTAN’DA BUGÜN DENİZE GİRİLEMEYECEK

Eyüpsultan Kaymakamlığı da ilçe sınırlarındaki plajlarda olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle bugün denize girmenin yasaklandığını açıkladı.

Kararın şiddetli rüzgâr ve yüksek dalga nedeniyle alındığı bildirildi.

ARNAVUTKÖY SAHİLLERİNDE DE YASAK

Arnavutköy Kaymakamlığı ise ilçe sınırlarındaki sahillerde dalga boyunun yüksek olması nedeniyle bugün denize girişlere izin verilmeyeceğini duyurdu.

İlgili Konular: #deniz #Şile #eyüpsultan #Arnavutköy

İlgili Haberler

Kırklareli'de 3 gün denize girmek yasaklandı
Kırklareli'de 3 gün denize girmek yasaklandı Kırklareli'nin Vize ilçesinde 3 gün denize girmek yasaklandı.
Akçakoca’da denize girmek yasaklandı
Akçakoca’da denize girmek yasaklandı Düzce'nin Akçakoca ilçesinde olumsuz hava şartları nedeniyle denize girmek yasaklandı.
Hangi illerde denize girmek yasaklandı? 24 Temmuz İstanbul'da denize girmek yasak mı?
Hangi illerde denize girmek yasaklandı? 24 Temmuz İstanbul'da denize girmek yasak mı? Olumsuz hava koşulu nedeniyle altı ilde denize girmek yasaklandı. Peki, 24 Temmuz İstanbul'da denize girmek yasak mı?