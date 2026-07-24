İstanbul'da 'yüksek dalga' alarmı: 3 ilçede denize girmek yasaklandı!

İstanbul’un Karadeniz kıyısındaki Şile, Eyüpsultan ve Arnavutköy ilçelerinde, şiddetli rüzgâr ve yüksek dalga boyu nedeniyle denize girme yasağı getirildi. Kaymakamlıklardan yapılan açıklamalarda, yurttaşların güvenliği için sahillere girişlerin geçici olarak durdurulduğu bildirildi.

ŞİLE’DE YASAK 2 GÜN SÜRECEK

Şile Kaymakamlığı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verileri doğrultusunda dalga boyunun yüksek olacağının değerlendirildiğini belirtti.

Açıklamada, bugün ve yarın ilçe genelinde denize girişlerin yasaklandığı duyuruldu.

EYÜPSULTAN’DA BUGÜN DENİZE GİRİLEMEYECEK

Eyüpsultan Kaymakamlığı da ilçe sınırlarındaki plajlarda olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle bugün denize girmenin yasaklandığını açıkladı.

Kararın şiddetli rüzgâr ve yüksek dalga nedeniyle alındığı bildirildi.

ARNAVUTKÖY SAHİLLERİNDE DE YASAK

Arnavutköy Kaymakamlığı ise ilçe sınırlarındaki sahillerde dalga boyunun yüksek olması nedeniyle bugün denize girişlere izin verilmeyeceğini duyurdu.