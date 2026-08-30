İstanbul'daki deprem fırtınası büyük depremi tetikler mi? Prof. Dr. Hasan Sözbilir açıkladı

Marmara Denizi'nde 18-20 Ağustos tarihleri arasında kaydedilen ve büyüklükleri 1.4 ile 3.2 arasında değişen 185 depremin ardından kamuoyunda oluşan kaygılara ilişkin uzmanlardan açıklama geldi. Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir ve Araştırma Görevlisi Dr. Can Eytemiz, yapay zekadan da faydalandıkları son araştırmanın sonuçlarını paylaştı.

"DEPREMLER ADALAR FAYI'NIN KOLLARI ÜZERİNDE GERÇEKLEŞTİ"

Sismik verileri 7 günlük periyotlar halinde taradıklarını belirten Prof. Dr. Hasan Sözbilir, sarsıntıların doğrudan kilitli durumdaki ana fay hattında olmadığını aktardı. Sözbilir, "Depremlerin belli ölçekteki dizilimi doğrudan Adalar Fayı üzerinde gerçekleşmemiş. Bunu kilitli fay sınıfında değerlendirdiğimiz Adalar Fayı'nın kolları üzerinde gelişen bir sismik aktivite olarak ifade edebiliriz" dedi.

BÜYÜK DEPREMİ TETİKLER Mİ?

Marmara Bölgesi'nde 3 gün sürüp duran bu tür kümelenmelerin yüzyıllardır devam eden doğal bir süreç olduğunu vurgulayan Sözbilir, büyük deprem beklentisine ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:

"Bu depremler oldu diye 'ardından hemen büyük bir deprem gelecek' denilemez. Bu, Marmara'da devam eden rutin sismik fırtınalardan sadece biri. Ancak 1999 depremi Gebze taraflarına kadar geldi; sonrasında Adalar Fayı ve Kumburgaz Segmenti gibi alanların kırılması bekleniyor. Bütün dünyadaki bilim insanları bu fayların gelecekte kırılacağı konusunda hemfikir. Adalar ve Kumburgaz faylarının kilitlenmiş olması, enerji biriktirdiği anlamına gelir ve gelecekte bu enerji boşalacaktır."

"ÖNCÜ DEPREM DEMEK BİLİMSEL OLARAK MÜMKÜN DEĞİL"

Araştırmada yer alan Dr. Can Eytemiz ise depremlerin kilitli zonun çok yakınında gerçekleşmesi nedeniyle bölgenin titizlikle mercek altına alınması gerektiğine dikkat çekti. Eytemiz, bu ölçekteki sarsıntıların büyük bir kırılmayı tetikleme gücünün bulunmadığını belirterek, "Bu büyüklükteki depremlerin öncü deprem olduğu yönünde bilimsel ve tutarlı bir sonuca varılamaz" ifadelerini kullandı.