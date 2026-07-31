İstanbul’daki TÜGVA etkinliğinde üst düzey güvenlik önlemleri: Stadyum girişlerine yüz tanıma sistemleri kuruldu, Erdoğan girdikten sonra çıkışlara engel getirildi

İktidara yakınlığı ile bilinen ve Bilal Erdoğan’ın Yüksek İstişare Kurulu’nda yer aldığı Türkiye Gençlik Vakfı'nın (TÜGVA) "Yaz Okulları Finali 26", bugün Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta düzenlenen etkinlikle gerçekleştirildi.

TÜGVA ETKİNLİĞİ İÇİN SAATLER ÖNCE YOLLAR KAPATILDI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, saat 17.00'da başlayan etkinlik için yol kapatma işlemlerinin saat 12.00'da başladığını duyurdu. Etkinlik sona erene kadar söz konusu yollar kapalı kaldı. Programa AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı.

YÜZ TANIMA SİSTEMİ İLE YÜKSEK GÜVENLİK ÖNLEMİ

Etkinlik alanındaki geniş güvenlik önlemleri de dikkat çekti. Üst ve çanta arama işlemlerinin Seyrantepe metro istasyonunun çıkışında başladığı görüldü. Stadyuma ilerleyen yolda bir kez daha üst ve çanta kontrolü gerçekleştirildiği, ardından hem X-Ray cihazı hem de fiziksel olarak üçüncü kez arama yapıldığı gözlendi.

Son kontrol noktasının hemen ilerisinde, içeriye giren herkesi görecek şekilde yerleştirilmiş çok sayıda kamera da dikkat çekti. Görevlilerin; yüz tanıma sistemi olduğu düşünülen kameraların önüne geçen kişilere sık sık “kameraların önünü kapatmayalım” şeklinde uyarıda bulunduğu görüldü.

ÜCRETSİZ YİYECEK VE İÇECEK DAĞITILDI

Öte yandan stadyum çevresinde farklı markalar tarafından ücretsiz su, meyve suyu ve sandviç dağıtıldığı kaydedildi.

KÜÇÜK ÇOCUKLARA “BOYKOT LİSTESİ” TİŞÖRTÜ

Etkinliğe katılan çocuklara ise geçen sene Beşiktaş TÜPRAŞ Stadyumu'ndaki final etkinliğinde olduğu gibi; ön yüzünde “TÜGVA”, arka yüzünde ise “Boykot Listesi” yazan ve İsrail-Filistin savaşı nedeniyle iktidara yakın isimlerce “boykot” edilen markaların logolarının bulunduğu bir tişört giydirildiği görüldü.

Stadyuma girişlerinde ilçelerden katılıma göre gruplandırıldığı, kapıda bekleyen görevlilerin “hangi ilçeden geliyorsunuz?” diye sorduğu ve ona göre yönlendirme yaptığı tespit edildi.

TÜGVA ETKİNLİĞİNDE YABANCI UYRUKLU SUNUCU

Etkinliğin sunucusunun ise Türkçe konuşan ancak yabancı uyruklu olması dikkat çekti.

STADYUMDA KURAN-I KERİM TİLAVETİ OKUNDU

Program kapsamında ilk önce; “Kuran-ı Kerim okuma yarışması birincisi” olduğu anons edilen küçük bir erkek çocuğu Kuran-ı Kerim tilavetini okudu. Hemen ardından İstiklal Marşı okundu.

Mehteran maskotları sahneye çıkarıldı

Daha sonra ise Mehteran Takımı kostümlü maskot ekibi sahneye çıktı ve üs üste birçok Mehter Marşı çalındı.

STADYUMDA DAKİKALARCA SALAVAT GETİRTİLDİ: “SESİNİZ KISILANA KADAR”

Mehter Marşlarının ardından sahneye çıkan bir başka sunucu, stadyumda kendisi ile birlikte tüm stadyuma birkaç dakika boyunca salavat getirtti.

“Desibel rekoru” kırılmasını isteyen sunucu, çıkan sesi yetersiz bularak defalarca tekrar ettirdi, “ertesi gün sesler kısılacak şekilde” Salavat getirilmesini istedi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sahneye çıktığı sırada da herkes tarafından Salavat getirilmesini talep etti.

AKP İLE BÜTÜNLEŞEN “DOMBIRA” SESLENDİRİLDİ

Daha sonra AKP ile bütünleşen “Dombıra” isimli şarkı stadyumda, şarkıyı kendi ülkesinde okuyan isim tarafından, birkaç dansçının da katılımıyla seslendirildi.

ESKİ MİLLİ FUTBOLCULAR KÜRSÜYE ÇIKTI, TEZAHÜRAT YAPTIRDI

Etkinliklikte, iki eski yabancı futbolcu ile birlikte eski Türk Milli takım futbolcuları; Sabri Sarıoğlu, Tuncay Şanlı, Tugay Kerimoğlu, Nihat Kahveci ve Volkan Demirel de sahneye davet edildi. Futbolcular; izleyicilere “kırmızı-beyaz en büyük Türkiye” şeklinde tezahürat yaptırdıktan sonra sahneden ayrıldılar.

“KABEDE HACILAR” İLAHİSİ SÖYLENDİ

Daha sonra, “Kâbe'de Hacılar Hu Der Allah" ilahisi ile ünlenen Celal Karatüre sahneye gelerek ilahiyi seslendirdi.

ERDOĞAN SALAVATLA SAHNEYE ÇIKTI

Çeşitli etkinliklerin ardından Erdoğan’ı karşılarken getirilecek Salavat için bir kez daha tüm stadyuma deneme yaptırıldı. Sunucu, Erdoğan’ın stadyuma girişi görüldüğü andan, yerini alana kadar susmadan ve yüksek sesle salavat getirilmesini talep etti.

İlerleyen dakikalarda stadyuma gelen Erdoğan, Salavat eşliğinde yerini aldı.

ERDOĞAN GELDİKTEN SONRA STADYUMDAN ÇIKIŞLAR ENGELLENDİ

Erdoğan’ın stadyuma giriş yapmasının ardından katılımcıların stadyumdan çıkışına yasak getirildi.

Tribünlerin olduğu noktadaki bariyerlerin önünde bekleyen “TÜGVA Gönüllüleri”, sadece acil işi olanların çıkışına izin verdi. Stadyumdan çıkış kapılarında ise güvenlikler kapıları kapatarak bir süre çıkışlara izin vermedi. Çıkmak isteyen kişi sayısı artınca kapıyı açmak zorunda kalan güvenlikler, çıkışlar devam ederken kendilerine gelen talimat üzerine kapıyı insanların üzerine doğru kapatmaya başladı. Katılımcılar güçlükle çıkabildi.