İstanbul Emniyet Müdürü ve çok sayıda polis hakkındaki rüşvet iddialarıyla ilgili haberimize erişim engeli

07 Ekim 2021 Perşembe, 22:02

Elektronik şirketi Yu-Ma-Tu’nun sahiplerinden iş insanı Tuncay Çapraz’ın boşanma aşamasındaki eşi Jale Çapraz’ın İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Muğla Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu ile çok sayıda polis şefi hakkındaki iddialarıyla ilgili Cumhuriyet’in kamuoyuna duyurduğu habere erişim engeli getirildi.

Söz konusu haber, “kişilik hakları ihlali” gerekçesiyle İstanbul 4. Sulh Ceza Hakimliği’nin 7 Ekim 2021 tarihli ve 2021/4731 sayılı kararı ile erişime engellendi.

NE OLMUŞTU?

Gazetemiz muhabiri Seyhan Avşar'ın haberinde, Elektronik şirketi Yu-Ma-Tu’nun sahiplerinden iş insanı Tuncay Çapraz’ın boşanma aşamasında olduğu Jale Çapraz, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Muğla Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu ile çok sayıda polis şefinin adını geçirdiği dilekçede, bu isimler sayesinde Tuncay Çapraz ile beraber milyonlarca doları yurtdışına çıkardıklarını öne sürmüştü. Tuncay Çapraz ile söz konusu isimlerin uzun yıllar beraber iş yaptıklarını iddia eden Çapraz, polis şeflerine evler, arsalar aldıklarını öne sürmüştü.

Çapraz ayrıca, 31 yıldır şiddet gördüğünü söyleyerek 2020 yılında boşanma davası açmıştı. Dava devam ederken Tuncay Çapraz tarafından ölüm tehdidi aldığını iddia eden Jale Çapraz, Ocak 2021’de Küçükçekmece 8. Aile Mahkemesi ve Büyükçekmece 1. Aile Mahkemesi’ne başvurarak uzaklaştırma ve koruma talebinde bulundu. Mahkemeye sunulan talep dilekçesinde Jale Çapraz, Tuncay Çapraz ile şu an iki büyükşehrin Emniyet müdürü olan isimler ile bazı polis şeflerine ilişkin iddialarda bulunmuştu.

‘EV VE ARSA PARALARI VERDİK’

1990 yılından sonra Tuncay Çapraz ile beraber çok para kazandıklarını belirten Çapraz 1998 yılında eski İstanbul Narkotik Şube Müdürü Ferruh Tankuş, şu an Muğla İl Emniyet Müdürü olan Süleyman Suvat Dilberoğlu, İstanbul İstihbarat eski Şube Müdürü Adem Demir, şu an İstanbul Emniyet Müdürü olan Zafer Aktaş ile eski istihbarat şube müdürü Ersan Dalman ile aile dostu olduklarını belirtmişti. Dilekçesinde polis şefleri sayesinde çok para kazandıklarını öne süren Çapraz, “Polis şeflerine maddi destek olduk. Ev ve arsa paraları verdik” ifadelerini kullanmıştı.