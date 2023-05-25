İstanbul Esenler'de 'domuz bağı' cinayeti!
Esenler’de bir binada çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ederken, dairede bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Polis ekipleri, kişinin domuz bağı yöntemi ile öldürüldüğünü tespit etti.
İstanbul, Esenler'deki olay, saat 21.00 sıralarında Kemer Mahallesi 903 Sokak’ta bulunan 5 katlı binanın giriş katında meydana geldi.
Binanın giriş katında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken, dairede bir kişinin hareketsiz yattığını tespit etti.
DOMUZ BAĞI İLE BAĞLANDIĞI TESPİT EDİLDİ
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri, bu kişinin 42 yaşındaki Pakistan uyruklu Muhammad Tahir Khan olduğunu ve domuz bağı ile bağlandığını tespit etti.
Adrese gelen olay yeri inceleme ekipleri evde inceleme yaptı. Yangının Khan’a ait evrakların elektrikli ısıtıcının üzerine atılmasıyla meydana geldiği ileri sürüldü. Khan’ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- Ümit Özdağ 'ikinci tur' kararını açıkladı
- Erdoğan'dan seçim öncesi tehlikeli sözler
- 'Size söz İçişleri Bakanı olarak...'
- Deniz Baykal'ın cenazesinde yaşanan skandal!
- Tina Turner yaşamını yitirdi
- Meral Akşener'den Ümit Özdağ açıklaması!
- Binali Yıldırım'dan bir garip 'bakanlık' açıklaması!
- Abdulkadir Selvi 'gereğini yapma' telaşına düştü
- Çinli teknoloji devi Türkiye’den kaçtı, Mısır’a gidiyor
- Mansur Yavaş'tan 'Sinan Oğan' yorumu