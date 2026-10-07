İstanbul Esenyurt'ta lisede arasında bıçaklı kavga: 2 öğrenci yaralı

Olay, bugün Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi'nde bulunan lisede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aynı sınıfta öğrenim gören öğrenciler arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine A.Ç., A.E.A. (15) ve E.E.A.'yı (14) bıçakla yaraladı. İhbar üzerine olay yerine ekipler sevk edildi.

Yaralanan öğrenciler sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Olayı gerçekleştirdiği belirlenen A.Ç. ise gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

ESENYURT KAYMAKAMI: SINIFTA BİR ÖĞRENCİM İKİ ARKADAŞINI BIÇAKLAMIŞ

Okula gelerek konuyla ilgili bilgi alan Esenyurt Kaymakamı Fatih Çobanoğlu, gazetecilere açıklamalarda bulundu. Çobanoğlu, "Sınıf içerisinde bir öğrencimiz, iki sınıf arkadaşını bıçakla yaralamış. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Tedavi süreçleri devam ediyor. Adli ve idari tahkikat sürüyor. Yaralı bir çocuğumuzun durumu iyi, hafif yaralı. Diğer çocuğumuzun tedavisi sürüyor. İnşallah en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını diliyoruz" ifadelerini kullandı.