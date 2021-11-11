İstanbul Eyüpsultan'da kaçak cinsel içerikli ürün operasyonu
Eyüpsultan'da bir depoya yapılan baskından yaklaşık 1 milyon 100 bin lira değerinde olduğu değerlendirilen kaçak cinsel içerikli ürünler ele geçirilirken, 5 kişi gözaltına alındı.
İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Eyüp İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün saat 03.30'da İslambey Mahallesi'nde şüpheli kişileri takip ettikten sonra bir depoya baskın düzenledi.
Baskında cinsel performans artırıcı olduğu belirlenen ve piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 100 bin lira olduğu değerlendirilen 7 bin 963 adet macun, 4 bin 75 adet hap, 900 adet plastik tüp halinde sıvı, 7 adet 60 litrelik variller içerisinde toplamda 280 litre macun ve imalatta kullanılan makineler ele geçirildi.
Şüpheliler A.A., Y.A., G.G., İ.D. ve T.İ. gözaltına alındı. Şüphelilerin işlemleri sürüyor.
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