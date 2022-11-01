İstanbul güne yoğun sisle başladı

İstanbul güne yoğun sisle başladı. Kent genelinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi düştü.

DHA
01 Kasım 2022 Salı, 06:50
İstanbul güne yoğun sisle başladı
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Yoğun sis İstanbul'da sabah erken saatlerinde etkisini gösterdi. Sis nedeniyle görüş mesafesi düşerken, trafiğe çıkan sürücüler yavaş ilerledi.

İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren görülmeye başlayan yoğun sis etkisini sürdürüyor.


İstanbul Sis Taksim Meydanı

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