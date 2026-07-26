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İstanbul Havalimanı'nda şüphelinin midesinden 26 kapsül uyuşturucu çıktı

İstanbul Havalimanı'nda şüphelinin midesinden 26 kapsül uyuşturucu çıktı

26.07.2026 16:51:00
Güncellenme:
DHA
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İstanbul Havalimanı'nda şüphelinin midesinden 26 kapsül uyuşturucu çıktı

İstanbul Havalimanı'nda durdurulan İran uyruklu F.J.'nin (51) hastanede yapılan kontrollerinde, midesine gizlenmiş 26 kapsül içerisinde toplam 26 kapsül içerisinde toplam 380 gram metamfetamin ele geçirildi.
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti' suçuna yönelik çalışmalar kapsamında 27 Haziran'da İran'dan Türkiye'ye giriş yapan İran uyruklu F.J. (51), İstanbul Havalimanı'nda yapılan risk analizi ve fiziki takip sırasında şüpheli hareketler sergilemesi ve yürümekte zorlanması üzerine durduruldu.

MİDESİNDE KAPSÜL BULUNDU

Şüphelinin midesinde uyuşturucu madde bulunduğundan şüphelenen ekipler, F.J.'yi hastaneye sevk etti. Hastanede yapılan kontroller ve tıbbi müdahale sonucu şüphelinin midesine gizlenmiş 26 kapsül içerisinde toplam 380 gram metamfetamin ele geçirildi.

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TUTUKLANDI

Gözaltına alınan F.J., emniyetteki işlemlerinin ardından 7 Temmuz günü çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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