İstanbul için saat verildi: Meteoroloji'den gök gürültülü sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) son tahminlerine göre, hava sıcaklıklarının Doğu Karadeniz'de 4 ila 6 derece azalacağı tahmin edilirken, diğer bölgelerde önemli bir değişiklik öngörülmüyor.

Ülkenin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu olması bekleniyor. Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Kocaeli, Sakarya, İzmir, Manisa, Adana, Mersin, Osmaniye, Kırşehir, Yozgat, Sivas ve Ardahan çevreleri ile Kırklareli'nin kıyı, Konya'nın ve Kütahya'nın batı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

İstanbul'da havanın parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, İzmir'de havanın az, zamanla parçalı bulutlu, gece saatlerinde yerel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Ankara'da ise havanın parçalı ve az bulutlu olması bekleniyor.

Ankara'da en yüksek sıcaklığın 26, İstanbul'da 25, İzmir'de ise 31 derece olacağı tahmin ediliyor.