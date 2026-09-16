Cumhuriyet Gazetesi Logo
İstanbul-İzmir Otoyolu'nda zincirleme kaza: Çok sayıda kişi yaralandı

İstanbul-İzmir Otoyolu'nda zincirleme kaza: Çok sayıda kişi yaralandı

16.09.2026 07:31:00
Güncellenme:
DHA
Takip Et:
İstanbul-İzmir Otoyolu'nda zincirleme kaza: Çok sayıda kişi yaralandı

İstanbul-İzmir Otoyolu’nda gece saatlerinde 5 otomobil, otobüs ve TIR'ın karıştığı zincirleme trafik kazasında 11 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

İstanbul–İzmir Otoyolu Kılıç Kavşağı Bursa istikametinde gece saatlerinde bir kaza meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; otoyolda 5 otomobil, otobüs ve TIR'ın karıştığı zincirleme kaza üzerine adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle araçlardan çıkarılan 11 yaralı, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

İlgili Konular: #İstanbul #İzmir #otoyol #zincirleme kaza

İlgili Haberler

Uşak'ta zincirleme kaza... 3 işçi servisi çarpıştı: Yaralılar var
Uşak'ta zincirleme kaza... 3 işçi servisi çarpıştı: Yaralılar var Uşak'ta 3 işçi servisinin karıştığı zincirleme trafik kazasında 8 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı kaydedildi.
Adana'da feci kaza: Yaya üst geçidinden düşen kişi minibüsün çarpması sonucu yaşamını yitirdi
Adana'da feci kaza: Yaya üst geçidinden düşen kişi minibüsün çarpması sonucu yaşamını yitirdi Adana'nın Yüreğir ilçesinde yaya üst geçidinden caddeye düşen 33 yaşındaki Mert Dalkılıç, seyir halindeki bir minibüsün çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Olayın ardından bölgede inceleme yapılırken, kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
Elazığ'da 3 araçlık zincirleme trafik kazası: Çok sayıda yaralı var
Elazığ'da 3 araçlık zincirleme trafik kazası: Çok sayıda yaralı var Elazığ'da 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı.