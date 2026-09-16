İstanbul-İzmir Otoyolu'nda zincirleme kaza: Çok sayıda kişi yaralandı

İstanbul–İzmir Otoyolu Kılıç Kavşağı Bursa istikametinde gece saatlerinde bir kaza meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; otoyolda 5 otomobil, otobüs ve TIR'ın karıştığı zincirleme kaza üzerine adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle araçlardan çıkarılan 11 yaralı, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.