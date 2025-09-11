İstanbul kongresi iptali davasında birleştirme kararı

CHP 38. İstanbul İl Kongresi'nin ve bu kongrede alınan kararların iptali talebiyle hazırlanan davanamenin, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen davayla birleştirildiği bildirildi.
İstanbul 41. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP 38. İstanbul İl Kongresi'nin ve bu kongrede alınan kararların iptali talebiyle hazırlanan davanamenin, CHP delegelerinden Özlem Erkan'ın başvurusu üzerine İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesine açılan davayla birleştirilme talebini değerlendirdi.
Mahkeme, dosyanın bu davayla birleştirilmesine karar verdi.
NE OLMUŞTU?
Öte yandan, CHP delegelerinden Özlem Erkan'ın başvurusu üzerine açılan davada İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde seçilen başkan ve yönetimin 'tedbiren' görevden uzaklaştırılmasına, İl Başkanlığına kayyum atanmasına karar vermişti.
CHP tarafı kararı tanımayacaklarını açıklarken, Gürsel Tekin kayyum görevini kabul ederek İl Başkanlığına gideceğini duyurmuştu.
CHP ise İstanbul İl Başkanlığı’nı Bahçelievler’e taşımıştı.