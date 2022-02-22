İstanbul merkezli 5 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 12 gözaltı
İstanbul merkezli 5 ilde eş zamanlı yasa dışı bahis operasyonu düzenlendi. Operasyonlarda 12 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cepbank ve QR kod yöntemleri ile yasadışı bahis siteleri üzerinden, yasa dışı bahis faaliyetleri yürüterek haksız kazanç sağladığı anlaşılan çeteyi tespit etti.
Çeteye yönelik yapılan çalışmalarda, şüphelilerin banka hesap hareketleri, dijital kripto hesabı gibi verilere yönelik, ilgili kamu/özel kurum ve kuruluşlarla ortaklaşa çalışma sonucunda, 3 şüpheliye ait GSM numaraları hakkında tedbir kararı alındı. Ekipler, belirlenen adreslere yönelik İstanbul, Ankara, Burdur, Çanakkale ve Gümüşhane’de eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda 12 şüpheli gözaltına alındı.
1 şüphelinin cezaevinde olduğu, 2 şüphelinin ise yurt dışında olduğu tespit edildi.
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