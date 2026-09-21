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İstanbul merkezli 'çalıntı otomobil' operasyonu: 10 kişi yakalandı!

İstanbul merkezli 'çalıntı otomobil' operasyonu: 10 kişi yakalandı!

21.09.2026 14:34:00
Güncellenme:
AA
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İstanbul merkezli 'çalıntı otomobil' operasyonu: 10 kişi yakalandı!

İstanbul merkezli 2 ilde düzenlenen "change" araç operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheli adliyeye sevk edildi.
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İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekiplerince, "çalıntı-change" araçlara ilişkin çalışma başlatıldı.

10 KİŞİ YAKALANDI

Çalışmalarda belirlenen 10 şüphelinin, 17 ayrı eylem gerçekleştirdiği, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "nitelikli dolandırıcılık", "resmi belgede sahtecilik" ve "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçlarına karıştığı tespit edildi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesindeki soruşturma kapsamında, 18 Eylül’de Kartal, Pendik ve Tuzla ilçeleri ile Gaziantep'te düzenlenen eş zamanlı operasyonda 10 şüpheli yakalandı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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