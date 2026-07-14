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İstanbul metrosunda yaz tarifesi başladı

İstanbul metrosunda yaz tarifesi başladı

14.07.2026 17:56:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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İstanbul metrosunda yaz tarifesi başladı

İstanbul’da her gün milyonlarca kişiyi taşıyan metro hatlarında bugünden itibaren yaz tarifesine geçildi. Sefer aralıkları ve saatleri yeniden düzenlendi.

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Metro İstanbul, bugün itibarıyla yaz tarifesine geçildiğini açıkladı.

Metro İstanbul'un X hesabından yapılan açıklamada, "Bugün itibarıyla Yaz Tarifesi uygulamamız başlıyor" denildi. 

Yaz dönemi süresince seferlerin güncellenen tarifeye göre yapılacağı belirtilen açıklamada, güncel sefer saatlerinin Metro İstanbul mobil uygulaması ve internet sitesinden takip edilebileceği duyuruldu.

 

 

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