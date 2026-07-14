İstanbul metrosunda yaz tarifesi başladı

Metro İstanbul, bugün itibarıyla yaz tarifesine geçildiğini açıkladı.
Metro İstanbul'un X hesabından yapılan açıklamada, "Bugün itibarıyla Yaz Tarifesi uygulamamız başlıyor" denildi.
Yaz dönemi süresince seferlerin güncellenen tarifeye göre yapılacağı belirtilen açıklamada, güncel sefer saatlerinin Metro İstanbul mobil uygulaması ve internet sitesinden takip edilebileceği duyuruldu.
☀️🚇 Değerli Yolcularımız,— Metro İstanbul (@metroistanbul) July 14, 2026
Bugün itibarıyla Yaz Tarifesi uygulamamız başlıyor!
Yaz dönemi süresince seferlerimiz güncellenen tarifeye göre gerçekleştirilecektir. Güncel sefer saatlerini Metro İstanbul mobil uygulaması ve internet sitemizden takip edebilirsiniz.
İyi yolculuklar… pic.twitter.com/EvCYSZtYIY