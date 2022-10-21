İstanbul polisinden 6 ilçede 'dar alan' uygulaması

21 Ekim 2022 Cuma, 17:47

Bağcılar, Başakşehir, Beyoğlu, Esenyurt, Fatih ve Şişli'de belirlenen bölgelerde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde ve ilgili birimlerin katılımıyla 19-20 Ekim'de dar alan uygulaması gerçekleştirildi.

Denetimlerde 5 bin 252 kişinin kimlik bilgileri sorgulandı, 1232 araç ile 429 motosiklet kontrol edildi.

9 YOKLAMA KAÇAĞI YAKALANDI

Ekipler, aranan 10 kişi ile 9 yoklama kaçağını yakaladı, 8 kişi hakkında "uyuşturucu ve uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" suçundan, 3 kişi hakkında da "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan işlem yaptı.

Polisin 6 ilçedeki kontrollerinde, 619 gram esrar, 157 gram metamfetamin, 59 gram sentetik kannabinoid ve 15 adet sentetik ecza ele geçirildi.