İstanbul polisinden 6 ilçede 'dar alan' uygulaması
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 6 ilçede gerçekleştirilen dar alan uygulamasında çeşitli suçlardan aranan kişiler yakalandı, bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.
Bağcılar, Başakşehir, Beyoğlu, Esenyurt, Fatih ve Şişli'de belirlenen bölgelerde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde ve ilgili birimlerin katılımıyla 19-20 Ekim'de dar alan uygulaması gerçekleştirildi.
Denetimlerde 5 bin 252 kişinin kimlik bilgileri sorgulandı, 1232 araç ile 429 motosiklet kontrol edildi.
9 YOKLAMA KAÇAĞI YAKALANDI
Ekipler, aranan 10 kişi ile 9 yoklama kaçağını yakaladı, 8 kişi hakkında "uyuşturucu ve uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" suçundan, 3 kişi hakkında da "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan işlem yaptı.
Polisin 6 ilçedeki kontrollerinde, 619 gram esrar, 157 gram metamfetamin, 59 gram sentetik kannabinoid ve 15 adet sentetik ecza ele geçirildi.
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