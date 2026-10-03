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İstanbul Sarıyer'de otomobil park halindeki 6 araca çarptı: Yaralılar var!

İstanbul Sarıyer'de otomobil park halindeki 6 araca çarptı: Yaralılar var!

3.10.2026 09:12:00
Güncellenme:
DHA
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İstanbul Sarıyer'de otomobil park halindeki 6 araca çarptı: Yaralılar var!

Sarıyer’de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil park halindeki 6 araca çarptı, kazada 1’i ağır 3 kişi yaralandı.
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Kaza, saat 01.00 sıralarında Pınar Mahallesi Balabandere Sokak’ta meydana geldi. C.K. yönetimindeki 34 ZZ 5882 plakalı otomobili iddiaya göre, karşı yönden gelen bir araç sıkıştırdı.

DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİ

Bu sırada sürücü, kullandığı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Savrulan otomobil park halinde bulunan araçlara çarptı.

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Kazada sürücü C.K. ile yanında bulunan Y.K. ve park halindeki araçlardan birinin içerisinde bulunan ismi öğrenilemeyen kişi yaralandı. Kazayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine ambulans, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

BİR KİŞİNİN DURUMU AĞIR

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, C.K.’nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Hasar oluşan park halindeki 6 araç ve kazaya karışan otomobil çekiciyle kaza yerinden kaldırıldı.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

İlgili Konular: #kaza #sarıyer

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