İstanbul Sarıyer'de 'uyuşturucu' operasyonunda: Tam 8 kilo ele geçirildi!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Sokak Suçlarıyla Mücadele ve Narkotim Büro Amirliği ekiplerince Sarıyer'de bir ev ve araca uyuşturucu operasyonu düzenlendi.

8 KİLO 850 GRAM KRİSTAL METAMFETAMİN!

Operasyon kapsamında yapılan aramalarda 8 kilo 850 gram kristal metamfetamin ele geçirildi. Operasyonda yabancı uyruklu olduğu belirlenen S.G. gözaltına alındı.

Şüpheli hakkında ‘Uyuşturucu madde ticareti’ suçundan adli işlem başlatıldı.