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İstanbul Sarıyer'de 'uyuşturucu' operasyonunda: Tam 8 kilo ele geçirildi!

İstanbul Sarıyer'de 'uyuşturucu' operasyonunda: Tam 8 kilo ele geçirildi!

28.09.2026 17:30:00
Güncellenme:
DHA
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İstanbul Sarıyer'de 'uyuşturucu' operasyonunda: Tam 8 kilo ele geçirildi!

Sarıyer’de bir ev ve araca düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 kilo 850 gram metamfetamin ele geçirildi. Yabancı uyruklu olduğu belirlenen S.G. gözaltına alındı.
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Sokak Suçlarıyla Mücadele ve Narkotim Büro Amirliği ekiplerince Sarıyer'de bir ev ve araca uyuşturucu operasyonu düzenlendi.

8 KİLO 850 GRAM KRİSTAL METAMFETAMİN!

Operasyon kapsamında yapılan aramalarda 8 kilo 850 gram kristal metamfetamin ele geçirildi. Operasyonda yabancı uyruklu olduğu belirlenen S.G. gözaltına alındı.

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Şüpheli hakkında ‘Uyuşturucu madde ticareti’ suçundan adli işlem başlatıldı.

İlgili Konular: #İstanbul #uyuşturucu #sarıyer

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