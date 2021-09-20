İstanbul Sözleşmesi'nin feshinin iptaline yönelik açılan dava reddedildi

20 Eylül 2021 Pazartesi, 15:55

Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği'nin, İstanbul Sözleşmesi'nin fesih kararının iptali talebi ile Danıştay'a açtığı yürütmeyi durdurma davası reddedildi.



Oyların üçünün ret, ikisinin ise kabul oyu olduğunu belirten ve karara tepki gösteren dernek, Twitter hesabından bir açıklama yayımladı.

Dernek, "Yürütmeyi durdurma talebine "kabul" oyu kullanan üye hakimlerin karar özetlerini dostlarımızla paylaşıyoruz" açıklamasını yaparak, sosyal medya hesabından karar özetlerini paylaştı.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Sözleşmesi olarak bilinen "Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi"nin, Türkiye Cumhuriyeti için sona ereceğine ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, 19 Mart 2021'deki Cumhurbaşkanı Kararı ile Türkiye Cumhuriyeti bakımından feshedilen sözleşmenin sona erme tarihi 1 Temmuz 2021 olarak tespit edildi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada "Fesih kararının" nedeni olarak "Sözleşme'nin eşcinselliği meşrulaştırıyor olması" iddia edildi.

İSTANBUL SÖZLEŞMESİ NEDİR?

Tam adı “Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi” 11 Mayıs 2011'de İstanbul'da imzaya açıldı ve ilk imzalayan ülke Türkiye oldu. Sözleşme 1 Ağustos 2014'te yürürlüğe girdi.

Sözleşme, ''kadına yönelik şiddet'', ''aile içi şiddet'', ''kadına yönelik toplumsal cinsiyete dayalı şiddet'', ''kadın'' kavramlarını tanımlıyor.

Sözleşmenin getirdiği yükümlülükler öncelikle devlet görevlilerine yönelik. Devlet kendi adına hareket eden görevlilerinin İstanbul Sözleşmesi'nin gereklerini yerine getirmesini sağlamak zorunda.

Devletlerin sorumluluğu bununla sınırlı değil. Şiddeti gerçekleştiren ister kadının sevgilisi, ister kocası, ister babası, ister patronu olsun, yani kim olursa olsun şiddetin önlenmesi, soruşturulması, cezalandırılması, zararın tazmin edilmesi yükümlülüğü de devlete ait.