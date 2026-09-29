İstanbul Tabip Odası’ndan Sağlık Bakanlığı’na REDES tepkisi: ‘Aile hekimleri üzerinde baskı aracına dönüştürülmemeli’

Sağlık Bakanlığı’nın yayımladığı denetim verilerinin sonuçsuz bırakılmasına tepki gösteren hekimler, Sağlık Bakanlığı’na yönelttiği sorularla incelemelerin bilançosunu sorguladı.

‘DENETİM SAYISI VAR, SONUÇLAR NEREDE’

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu’nun 31 Ağustos’ta REDES’in 81 ilde 356 temsilci ve 34 farklı risk başlığı ile uygulandığını, son bir yılda ise 9 bin 988 denetim yapıldığını açıkladığını anımsatan İTO, kamuoyuna sunulan bu verilerde ciddi bir eksiklik olduğuna vurgu yaptı. Açıklamada, "Bakanlık yetkilileri REDES’in yolsuzlukları tespitte etkin kullanıldığını söylüyor ancak gerçekleştirilen binlerce denetimin sonuçları gizleniyor. Madem bu kadar geniş kapsamlı bir inceleme yapılıyor; bugüne kadar kaç aile hekimi ve çalışanına soruşturma açıldığı, bunların kaçının disiplin cezası veya sözleşme feshiyle sonuçlandığı açıkça ilan edilmelidir" denildi.

‘ALGORİTMİK ŞÜPHE, TIBBİ KUSURUN KANITI DEĞİLDİR’

Aile hekimlerinin son dönemde REDES kaynaklı inceleme bildirimleriyle baskı altına alındığı aktarılan metinde, hekimlerin hedefe konulduğu gerekçelere değinilerek “İyi hekimlik değerlerini koruyan çalışanlarımıza; ‘Neden hekim izinliyken bebek aşısını yaptınız?’ veya ‘Neden daha çok hasta bakmıyorsunuz?’ gibi sorular yöneltiliyor. Bu durum, idari yaptırım ve ücret kesintisine bahane üretme çabasıdır. Aile hekimliği yalnızca istatistiksel veriler ve algoritmalar üzerinden değerlendirilemez” İfadeleri kullanıldı. Hekimlerin reçeteleme sıklığı, muayene sayıları ve rapor durumlarının hizmet verilen bölgenin sosyoekonomik yapısına ve hasta potansiyeline göre değişebileceği belirtilerek, istatistiksel sapmaların ya da bilgi sistemlerindeki teknik aksaklıkların "usulsüzlük" olarak tanımlanamayacağı ifade edildi.

SAĞLIK BAKANLIĞI’NA ŞEFFAFLIK ÇAĞRISI

Sağlık Bakanlığı’na kritik sorular yönelten İTO, denetimlerde kullanılan algoritmaların, eşik değerlerinin ve denetim kriterlerinin neden sağlık çalışanlarından gizlendiğinin yanıtlanmasını istedi. REDES aracılığıyla bugüne kadar kaç gerçek usulsüzlüğün tespit edildiğinin ve ortaya çıkarılan kamu zararının ne kadar olduğunun açıklanmasını talep eden oda; elektronik kayıt hatalarından hekimlerin sorumlu tutulmaması için hangi güvencelerin sağlandığını ve yürütülen soruşturmaların kaçının yargı veya itiraz süreçleri neticesinde iptal edildiğini sordu.

‘SAĞLIK ÇALIŞANLARI SORUŞTURMA DEĞİL, DESTEK BEKLİYOR’

Birinci basamak sağlık hizmetlerinin; personel eksikliği, performansa dayalı ücretlendirme, eriyen maaşlar ve yoğun bürokrasi altında ezildiğini vurgulayan komisyon, yeni denetim modellerinin hekimlerin mesleki bağımsızlığını gasp ettiğini belirtti. Açıklama, İTO’nun mağduriyet yaşayan üyelerine hukuki destek sunacağını bildirmesi ve şu ifadelerle son buldu: “Hekimler ve sağlık emekçileri üzerine baskı aracına dönüştürülen REDES’e ve deontolojik değerlerden uzak bu anlayışa karşı mücadelemizi sürdüreceğiz. İhtiyaç duyulan şey algoritmik şüphe değil; bilimsel, şeffaf ve çalışan haklarına saygılı bir denetim sistemidir."