İstanbul Tabip Odası'nda seçim heyecanı sona erdi

İstanbul Tabip Odası'ndaki seçimi, oyların yüzde 87’sini alan Demokratik Katılım Grubu kazandı.

ANKA
17 Nisan 2022 Pazar, 19:42
İstanbul Tabip Odası'nda seçim heyecanı sona erdi
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İstanbul Tabip Odası seçimleri bugün Çapa Fen Lisesi'nde yapıldı. Seçimde, İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu Başkanlığı için Demokratik Katılım Grubu'ndan Prof. Dr. Nergis Erdoğan, Türk Hekimleri Birliği'nden Dr. Yavuzhan Baş ve bağımsız aday Dr. Onur Beden yarıştı.

DEMOKRATİK KATILIM GRUBU SEÇİMİ KAZANDI

Seçimi, oyların yüzde 87’sini alan Demokratik Katılım Grubu kazandı. Demokratik Katılım Grubu’nun listesinden İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu'nda seçilen isimler şöyle: Dr. Nergis Erdoğan, Dr. Saffet Ercan, Dr. Ertuğrul Oruç, Dr. Cegerğun Polat, Dr. Esin Tuncay, Dr. H. Ayşen Yavru, Dr. Tamer Yazar.


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