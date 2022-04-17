İstanbul Tabip Odası'nda seçim heyecanı sona erdi
İstanbul Tabip Odası'ndaki seçimi, oyların yüzde 87’sini alan Demokratik Katılım Grubu kazandı.
İstanbul Tabip Odası seçimleri bugün Çapa Fen Lisesi'nde yapıldı. Seçimde, İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu Başkanlığı için Demokratik Katılım Grubu'ndan Prof. Dr. Nergis Erdoğan, Türk Hekimleri Birliği'nden Dr. Yavuzhan Baş ve bağımsız aday Dr. Onur Beden yarıştı.
DEMOKRATİK KATILIM GRUBU SEÇİMİ KAZANDI
Seçimi, oyların yüzde 87’sini alan Demokratik Katılım Grubu kazandı. Demokratik Katılım Grubu’nun listesinden İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu'nda seçilen isimler şöyle: Dr. Nergis Erdoğan, Dr. Saffet Ercan, Dr. Ertuğrul Oruç, Dr. Cegerğun Polat, Dr. Esin Tuncay, Dr. H. Ayşen Yavru, Dr. Tamer Yazar.
Video Haberler
- Balıkçı Şenol Süzme 5 gündür kayıp
- Kartal'da 34 katlı binanın 21. katında yangın
- Kapı kapı dolaşıp tereyağı diye margarin sattılar
- Erdoğan benzetmeli ekonomi analizi
- Yarım kalan yangın merdiveninde mahsur kaldı
- 17 yıl önce kaybettiği kimlik borç batağına sürüklüyor
- 8’inci Cumhurbaşkanı Turgut Özal mezarı başında anıldı
- Kılıçdaroğlu, Hrant Dink Vakfı’nı ziyaret etti
- Sezonu 600 liradan açmıştı: Eriğin kilosu 90 TL'ye düştü
- KCDP'ye açılan 'kapatma davası'na protesto
En Çok Okunan Haberler
-
- İstihbarat uydusu uzaya fırlatıldı
- Giresun'da ilk düdük çaldı!
- Şanssızlık Mustafa Kapı'nın yakasını bırakmıyor!
- İstanbul Tabip Odası'nda seçim heyecanı sona erdi
- Alacak verecek kavgasında kan aktı
- 'Asalı büyücü' hakkında karar verildi
- Endişe yaratan açıklama: 'Savaş başlayacak'
- Futbol sahasında kahreden ölüm!
- Kokain yüklü tekneye baskın
- F.A. Cup'ta Liverpool'un rakibi bell