İstanbul’da hayata geçirilen 15 bin kiralık sosyal konut projesinde ilk etap için detaylar netleşti. Toplam 1.071 konutun 12 ilçede yer alacağı projede kira bedelleri konut tipine göre değişiyor. Peki, İstanbul TOKİ kiralık konutları nerede? İstanbul TOKİ kiraları ne kadar olacak?

TOKİ KİRALIK KONUT BAŞVURULARI NE ZAMAN KADAR?

2026 TOKİ kiralık konut başvuruları 14 Eylül itibariyle başladı 25 Eylül 2026 tarihine kadar e-Devlet üzerinden alınacak. Kiralık konut başvurusu için herhangi bir bedel alınmayacak.

Başvurular sadece e-Devlet üzerinden, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı hizmetleri arasında yer alan "Konut / İşyeri Başvuru" hizmeti menüsünden gerçekleştirilecek.

Evler 3 yıllığına kiralanacak.

Proje kapsamında yapımı tamamlanan ilk bin 71 konut Ekim ayında teslim edilecek.

TOKİ KİRALIK KONUT BAŞVURU ŞARTLARI

Türkiye Cumhuriyet vatandaşı olmak

18 Yaşını doldurmuş olmak

Evli olmak

Bir hane adına sadece bir başvuru yapılabilir

Tapuda kayıtlı bir konutun bulunmaması gerekiyor

Son 5 yıl içinde konut alım-satımı yapmamış olmak

Daha önce TOKİ'den sözleşme imzalamamış olmak

Mevcut projelerde aktif hak sahipliğinin bulunmaması

Aylık hane gelirinin 100 bin TL'yi aşmaması

İstanbul il sınırları içerisinde başvuru dönemi son günü itibariyle en az bir yıldır Adres Kayıt Sisteminde kesintisiz ikamet ediyor olmak.

TOKİ KİRALIK EVLERİ NERELERDE OLACAK, KİRA FİYATLARI NE KADAR?

Kiralık konutlar Ataşehir, Sancaktepe, Ümraniye, Üsküdar, Maltepe, Tuzla, Kartal, Başakşehir, Gaziosmanpaşa, Beyoğlu, Güngören ve Arnavutköy'de yer alacak.

1+1 konut için; 10 bin lira,

2+1 konut için; 12 bin liradan başlayan tutarlar belirlendi.

3+1 konutlar için 15 bin lira,

4+1 konutlar ise 18 bin liradan başlayan fiyatlarla bu konutlar kiralanacak.