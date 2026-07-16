'İstanbul'un akciğerleri' dediler, binlerce ağacın kesimine onay aldılar: Katliamın itirafı

İstanbul’un nefes ve su kaynağı Kuzey Ormanlarında yapılaşma baskısı devam ederken bir yandan da madencilik faaliyetleri genişliyor. AKP iktidarının mega projelerinin verdiği zararların yanında şirketler de kâr odaklı çalışmalarını sürdürüyor.

Cumhuriyet geçen aylarda Laçin Agrega isimli şirketin Şile’de işlettiği kalker ocağı ve kırma eleme tesisini büyütmek istediğini gündeme getirmişti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı projeye “çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) olumlu” kararı verildiğini duyurdu.

Şirket ilk olarak kalker ocağı onayını 2021’de aldı. Ancak ilk olarak 20.31 hektarlık alanda yapılan çalışma yıllar içerisinde 44.31 hektara kadar genişledi. Alanda 80 hektarlık ruhsatı bulunan şirket şimdi ise bu alanı 58.18 hektar yani 82 futbol sahası büyüklüğüne genişletecek. Bölgede ruhsat alanının daha geniş şekilde bulunması, zamanda 58.18 hektarın da büyüyebileceği riskini barındırıyor. Şirket bu projesine 200 milyon 524 bin TL harcayacağını açıkladı.

İRONİK AÇIKLAMA

Şirketin hazırlayıp Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na sunduğu ÇED raporuna göre şirketin talep ettiği alanın tamamı orman arazisi statüsünde. ÇED raporunda bunu açıklayan şirket, alanı şu şekilde tarif ediyor:

“İstanbul’un akciğerleri konumunda olan ve adeta ormanlar içinde kaybolan ilçesi Şile, sadece İstanbul için değil, adeta tüm Türkiye’ye örnek olacak olan adımlarını giderek büyütmektedir. İlçenin yüzde 80’i ormanlarla kaplı.” Genişletme çalışmalarıyla birlikte bölgedeki en az 3 bin 273 ağaç kesilecek. Fıstıkçamı ve meşe ağaçlarının kesilmesinin yanı sıra her gün patlama da yapılacak. Ayrıca şirketin ruhsat sahası içerisinde bulunan 19 memeli türü ve 5 fauna türü de korunması gereken türler listesinde yer alıyor. Bu genişleme yapılırken iki yeni pasa alanı da belirlendi. Ayrıca kalker ocağının kapasitesi yıllık 3 milyon 562 bin tona çıkarıldı. Şirket burada yılda 12 ay, ayda 25 gün olmak üzere günde 16 saat çalışacak.

‘ONAYIMIZ YOK’

Projeye ilişkin halkın katılımı toplantısı 17 Mayıs 2023’te yapılırken toplantıya katılan yurttaşlar şikâyetlerini dile getirmişti. Yurttaşlar, “İlk ÇED toplantısından bu yana tüm taleplerimiz ve maden ocağı açılmasını talep etmediğimiz bildirildi. O zaman da onay vermedik, şimdi de onay vermiyoruz. Köy yolumuz kapandı. Tarım yapılan alanlara ocaktan gelen suy doluyor. Gece çalışmasından kaynaklı gürültü ile deprem oluyor sanıyoruz” ifadelerini kullanmıştı.