İstanbul'un temmuz enflasyonu belli oldu: En yüksek artış sağlık harcamalarında

İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) açıkladığı verilere göre, İstanbul’da temmuz ayında perakende fiyatlar aylık yüzde 2,06 artarken, yıllık bazda ise yüzde 35,20 oldu.

İstanbul’da perakende fiyatların göstergesi olan İTO İstanbul Tüketici Fiyat İndeksi, 2026 yılı temmuz ayında aylık yüzde 2,06 arttı. Yıllık fiyat artışı yüzde 35,20 olurken en yüksek yükseliş sağlık grubunda kaydedildi.

İstanbul Ticaret Odası tarafından açıklanan 2026 Temmuz ayı İstanbul Tüketici Fiyat İndeksi verileri, kentte perakende fiyatların yükselişini sürdürdüğünü ortaya koydu.

İTO 2023=100 bazlı endeks, temmuzda bir önceki aya göre yüzde 2,06 artarken, 2025 yılının aynı ayına göre yıllık değişim yüzde 35,20 olarak hesaplandı. Aylık bazda en güçlü artış sağlık harcamalarında görülürken, giyim ve ayakkabı grubu fiyatların gerilediği tek ana harcama grubu oldu.

İSTANBUL’DA AYLIK ENFLASYON YÜZDE 2,06 OLDU

İstanbul’da perakende fiyat hareketlerinin temel göstergelerinden biri olan İTO İstanbul Tüketici Fiyat İndeksi, 2026 yılı temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 2,06 yükseldi.

İstanbul Ticaret Odası'nın 2023=100 bazlı endeksine göre kentte tüketici fiyatlarındaki yıllık değişim yüzde 30'un üzerindeki konumunu korudu. 2025 yılı temmuz ayı ile 2026 yılı temmuz ayı arasındaki fiyat değişimini gösteren yıllık artış oranı yüzde 35,20 olarak gerçekleşti.

Temmuz ayı verileri, İstanbul’da fiyat artışlarının harcama grupları arasında önemli ölçüde farklılaştığını gösterdi. Sağlık, ulaştırma ve haberleşme grupları aylık artışın öne çıktığı alanlar olurken, giyim ve ayakkabı grubunda fiyatların gerilediği görüldü.

EN YÜKSEK ARTIŞ SAĞLIK HARCAMALARINDA

Temmuz ayında fiyatların en hızlı arttığı harcama grubu sağlık oldu. Sağlık harcamaları grubunda bir önceki aya göre yüzde 9,77 oranında yükseliş kaydedildi.

Sağlık grubunu yüzde 4,42 artışla ulaştırma ve yüzde 3,69 artışla haberleşme harcamaları izledi. Söz konusu üç gruptaki artışlarda, bazı ürün ve hizmetlerde gerçekleşen kamu kaynaklı fiyat düzenlemelerinin etkili olduğu belirtildi.

Özellikle sağlık hizmetleri, ilaçlar, ulaşım hizmetleri ve haberleşme tarifelerindeki değişimler, temmuz ayı tüketici fiyat endeksinin yukarı yönlü hareketinde belirleyici oldu.

EĞLENCE VE KÜLTÜRDE YÜZDE 2,50 ARTIŞ

Eğlence ve kültür harcamaları grubunda temmuz ayında yüzde 2,50 oranında fiyat artışı gerçekleşti. Konut harcamalarındaki aylık yükseliş ise yüzde 2,01 oldu.

Bu gruplardaki fiyat hareketlerinde ağırlıklı olarak piyasa koşullarına bağlı gelişmeler etkili oldu. Konut bakım ve onarım giderleri, kira dışındaki konut hizmetleri, kültürel faaliyetler ve eğlence hizmetlerindeki fiyat değişimleri endekse yansıdı.

Ev eşyası harcamaları grubunda aylık artış yüzde 1,60 olarak hesaplanırken, lokanta ve oteller grubundaki yükseliş yüzde 1,54 oldu.

EĞİTİM VE GIDA FİYATLARI DA YÜKSELDİ

Eğitim harcamaları grubunda temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 1,47 artış yaşandı. Gıda ve alkolsüz içecekler grubundaki fiyat yükselişi ise yüzde 1,30 olarak gerçekleşti.

Gıda fiyatlarındaki değişimde mevsimsel etkiler öne çıktı. Yaş sebze ve meyve başta olmak üzere bazı ürünlerin arz koşulları ve dönemsel fiyat hareketleri, grubun aylık değişiminde belirleyici oldu.

Çeşitli mal ve hizmetler grubunda yüzde 1,03, alkollü içecekler ve tütün grubunda ise yüzde 0,77 oranında artış kaydedildi.

FİYATLARIN DÜŞTÜĞÜ TEK GRUP GİYİM OLDU

Temmuz ayında ana harcama grupları arasında fiyat düşüşü yaşanan tek kategori giyim ve ayakkabı oldu. Bu gruptaki fiyatlar bir önceki aya göre yüzde 0,66 geriledi.

Giyim ve ayakkabı fiyatlarındaki aşağı yönlü hareketin, sezon indirimleri ve mevsimsel satış kampanyalarından kaynaklandığı değerlendirildi. Böylece giyim ve ayakkabı, genel tüketici fiyat endeksindeki yükselişi sınırlayan başlıca harcama grubu oldu.

Temmuz ayında en yüksek grup artışı yüzde 9,77 ile sağlık harcamalarında görülürken, en yüksek ve tek grup azalışı yüzde 0,66 ile giyim ve ayakkabı harcamalarında kaydedildi.