İstanbul’un yaşam kalitesi en yüksek ve en düşük semtleri açıklandı

Marmara Belediyeler Birliği, Türkiye'nin en kalabalık şehri İstanbul'un yaşam kalitesi en yüksek ve en düşük semtlerini listeledi.

Eğitim, sağlık, gelir düzeyi, altyapı, çevre duyarlılığı ve afet direnci gibi kriterler başta olmak üzere 107 göstergeye bağlı olarak yapılan araştırma sonucunda İstanbul'un en yaşanabilir bölgeleri ve kentsel altyapı ile hizmetlere erişimde en düşük puanı alan mahalleleri tespit edildi.

Listenin tepesinde Beşiktaş'tan 4, Şişli'den 3, Kadıköy'den ise 2 semt yer aldı.ü

YAŞAM KALİTESİ EN YÜKSEK 10 SEMT

Yaşam kalitesi en yüksek 10 semt şunlar oldu:

1. Beşiktaş – Levent (100 Puan)

2. Şişli – Teşvikiye (95,5 Puan)

3. Şişli – Harbiye

4. Kadıköy – Caddebostan

5. Beşiktaş – Nisbetiye

6. Kadıköy – Fenerbahçe

7. Beşiktaş – Bebek

8. Beşiktaş – Etiler

9. Beykoz – Acarkent

10. Şişli – Esentepe

Listenin alt sıralarında ağırlıklı olarak kent merkezine uzak mahalle ve semtler yer aldı.

Listede Sultanbeyli'den 3, Pendik'ten ise 2 semt yer aldı.

YAŞAM KALİTESİ EN DÜŞÜK 10 SEMT

Yaşam kalitesi en düşük 10 semt şunlar oldu:

1. Sultanbeyli – Hamidiye

2. Silivri – Çanta Balaban

3. Arnavutköy – Adnan Menderes

4. Çatalca – Gökçeali

5. Arnavutköy – Fatih

6. Sultanbeyli – Yavuz Selim

7. Pendik – Ramazanoğlu

8. Sultanbeyli – Mecidiye

9. Başakşehir – Şahintepe

10. Pendik – Ertuğrul Gazi