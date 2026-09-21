İstanbul Valiliği duyurdu: '26 çocuk zehirlendi, 3’ü öldü' paylaşımına gözaltı!

İstanbul Valiliği, Sultanbeyli’de yaşayan A.Y.’nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım nedeniyle gözaltına alındığını duyurdu.
Valiliğin açıklamasına göre A.Y., sosyal medya hesabından, “İstanbul'da bir okulun kantininden aldıkları gıdadan zehirlenen 26 çocuktan 3'ü hayatını kaybetti” şeklinde paylaşım yaptı.
VALİLİK: HALKI YANILTICI NİTELİKTE
İstanbul Valiliği, söz konusu paylaşımın halkı yanıltıcı nitelikte olduğunu belirtti.
A.Y.’nin emniyet ekipleri tarafından gözaltına alındığı bildirildi.
BAŞSAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI
Şüpheli hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Savcılığı tarafından adli süreç başlatıldı.
Soruşturmanın, Türk Ceza Kanunu’nun 217/A maddesinde düzenlenen “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçu kapsamında yürütüldüğü belirtildi.