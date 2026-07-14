İstanbul Valiliği'nden sağanak uyarısı: Saat verdiler!

İstanbul Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün değerlendirmelerine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

"BUGÜN AKŞAM SAATLERİNE KADAR..."

Sel ve su baskınlarına karşı uyarıda bulunan valiliğin açıklaması şöyle:

"Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirilmesine göre, ilimizde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, bugün akşam saatlerine kadar devam etmesi beklenmektedir. Sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."