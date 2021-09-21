İstanbul Valiliği'nden DEVA Partisi'ne yönelik saldırıya ilişkin açıklama

21 Eylül 2021 Salı, 19:15

İstanbul Valiliği, DEVA Partisi Arnavutköy İlçe Başkanlığı'nın gece otomobille gelen şüpheliler tarafından kurşunlanmasına ilişkin, "Olay yerinde yapılan çalışmalarda 8 adet boş kovan elde edilmiş, olayın failinin yakalanması için başlatılan çalışmalar devam etmektedir" açıklamasını yaptı.

Açıklamada, "Arnavutköy ilçemiz Mustafa Kemal Mahallesi Fatih Caddesi'nde bulunan 2 katlı binaya 21 Eylül 2021 Salı günü (bugün) saat 02.40 sıralarında bir şahsın silahla ateş ettiği ihbarı alınmıştır" denildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: