İstanbul Valiliği'nden DEVA Partisi'ne yönelik saldırıya ilişkin açıklama
İstanbul Valiliği, DEVA Partisi Arnavutköy İlçe Başkanlığı'nın gece otomobille gelen şüpheliler tarafından kurşunlanmasına ilişkin açıklama yaptı.
İstanbul Valiliği, DEVA Partisi Arnavutköy İlçe Başkanlığı'nın gece otomobille gelen şüpheliler tarafından kurşunlanmasına ilişkin, "Olay yerinde yapılan çalışmalarda 8 adet boş kovan elde edilmiş, olayın failinin yakalanması için başlatılan çalışmalar devam etmektedir" açıklamasını yaptı.
Açıklamada, "Arnavutköy ilçemiz Mustafa Kemal Mahallesi Fatih Caddesi'nde bulunan 2 katlı binaya 21 Eylül 2021 Salı günü (bugün) saat 02.40 sıralarında bir şahsın silahla ateş ettiği ihbarı alınmıştır" denildi.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
- İvedilikle olay yerine sevk edilen güvenlik güçlerimizce yapılan araştırmalarda; binanın giriş katındaki işyerine 6 adet mermi, üst katta bulunan Deva Partisi İlçe Teşkilatı Binasının penceresine 2 adet merminin isabet ettiği tespit edilmiştir. Olay yerinde yapılan çalışmalarda 8 adet boş kovan elde edilmiş, olayın failinin yakalanması için başlatılan çalışmalar devam etmektedir.
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