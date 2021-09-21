İstanbul Valiliği'nden DEVA Partisi'ne yönelik saldırıya ilişkin açıklama

İstanbul Valiliği, DEVA Partisi Arnavutköy İlçe Başkanlığı'nın gece otomobille gelen şüpheliler tarafından kurşunlanmasına ilişkin açıklama yaptı.

cumhuriyet.com.tr
21 Eylül 2021 Salı, 19:15
İstanbul Valiliği'nden DEVA Partisi'ne yönelik saldırıya ilişkin açıklama
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İstanbul Valiliği, DEVA Partisi Arnavutköy İlçe Başkanlığı'nın gece otomobille gelen şüpheliler tarafından kurşunlanmasına ilişkin, "Olay yerinde yapılan çalışmalarda 8 adet boş kovan elde edilmiş, olayın failinin yakalanması için başlatılan çalışmalar devam etmektedir" açıklamasını yaptı. 

Açıklamada, "Arnavutköy ilçemiz Mustafa Kemal Mahallesi Fatih Caddesi'nde bulunan 2 katlı binaya 21 Eylül 2021 Salı günü (bugün) saat 02.40 sıralarında bir şahsın silahla ateş ettiği ihbarı alınmıştır" denildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

  • İvedilikle olay yerine sevk edilen güvenlik güçlerimizce yapılan araştırmalarda; binanın giriş katındaki işyerine 6 adet mermi, üst katta bulunan Deva Partisi İlçe Teşkilatı Binasının penceresine 2 adet merminin isabet ettiği tespit edilmiştir. Olay yerinde yapılan çalışmalarda 8 adet boş kovan elde edilmiş, olayın failinin yakalanması için başlatılan çalışmalar devam etmektedir. 

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