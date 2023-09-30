İstanbul Valiliği'nden 'sarı' kodlu uyarı: Saat verildi!

İstanbul'da devam eden sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlara ilişkin Valilikten de 'sarı' kodlu uyarı geldi.

DHA
Yayınlanma: 30.09.2023 - 13:38
İstanbul Valiliği'nden 'sarı' kodlu uyarı: Saat verildi!
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İstanbul Valiliği, 'sarı' koduyla kuvvetli yağış uyarısında bulunup tedbir alınmasını istedi.

İstanbul Valiliği'nden yapılan uyarıda, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre; Yağışların yarın (Cumartesi) sabah saatlerinden itibaren Pazar akşam saatlerine kadar İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova ile Tekirdağ'ın doğusunda yerel olarak kuvvetli ve çok kuvvetli (21-75) olması beklendiğinden yaşanabilecek sel, su baskını, heyelan, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.


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