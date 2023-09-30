İstanbul Valiliği'nden 'sarı' kodlu uyarı: Saat verildi!
İstanbul'da devam eden sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlara ilişkin Valilikten de 'sarı' kodlu uyarı geldi.
İstanbul Valiliği, 'sarı' koduyla kuvvetli yağış uyarısında bulunup tedbir alınmasını istedi.
İstanbul Valiliği'nden yapılan uyarıda, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre; Yağışların yarın (Cumartesi) sabah saatlerinden itibaren Pazar akşam saatlerine kadar İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova ile Tekirdağ'ın doğusunda yerel olarak kuvvetli ve çok kuvvetli (21-75) olması beklendiğinden yaşanabilecek sel, su baskını, heyelan, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.
??#İstanbul'da devam eden sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, Pazar (yarın) akşam saatlerine kadar yerel olarak kuvvetli ve çok kuvvetli olması bekleniyor ??— TC İstanbul Valiliği (@TC_istanbul) September 30, 2023
??Dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
?? https://t.co/rTE4bMIsdK pic.twitter.com/vK2UIckcZe
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