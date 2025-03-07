İstanbul Valiliği’nden sokak hayvanları genelgesi! Son tarih: 17 Mart
İstanbul Valiliği, sokak hayvanlarıyla yeni bir genelge yayımlayarak belediyelere talimat verdi. Genelgeye göre, bakımevi alanı tahsis işlemlerinin 17 Mart’a kadar tamamlanması zorunlu olacak.
İstanbul Valiliği tarafından yayımlanan genelgede, belediyelerin sokak hayvanları için bakımevi alanı tahsis işlemlerini 17 Mart’a kadar tamamlamaları gerektiği belirtildi. Genelgede, sahipsiz hayvanların oluşturabileceği zararların önlenmesi amacıyla yerel yönetimlerin süreci hızlandırması gerektiği vurgulandı.
Ayrıca, üniversiteler ve özel veteriner kliniklerinin hizmet alım yöntemiyle sürece dahil edilmesi gerektiği ifade edilerek, mevzuatın gerekliliklerinin yerine getirilmesi konusunda belediyelerin sorumluluklarına dikkat çekildi.
Valilik, sürecin takibinin yapılacağını ve gerekli önlemlerin alınmasının zorunlu olduğunu belirtti.
En Çok Okunan Haberler
-
- Ece Gürel 4 gün ormanda nasıl hayatta kaldı?
- MHP ile DEM Parti arasında 'YPG' çatlağı
- Mimar Ece Gürel'den acı haber!
- Politika faizi yeniden düşürüldü!
- Ece Gürel'in sağlık durumuna ilişkin flaş açıklama!
- Sinem Dedetaş'tan AKP sıralarına sert tepki
- Mesajını paylaştı, ne konuştuklarını anlattı!
- Vedat Milor'a 'Kent Lokantası' soruşturması
- Müge Anlı, Gürel'in 'ölüm nedenini' açıkladı
- Fenerbahçe turu zora soktu!